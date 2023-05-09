В День Победы на мемориал Героев Отечества в Самаре нанесли имя погибшего участника СВО

Во вторник, в День Победы, на территории всей Самарской области проходят памятные и торжественные мероприятия. После военного парада губернатор Дмитрий Азаров вместе с ветеранами, участниками специальной военной операции и членами их семей, представителями органов власти, общественных организаций и объединений возложил венки и цветы к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы в региональной столице.
У Вечного огня жители региона отдали дань уважения тем, кто отстоял свободу и независимость Родины, кто сражался с фашизмом на суше, в воздухе и на воде. Великая Отечественная война — это героический ратный и трудовой подвиг всего народа.
Сегодня российские солдаты и офицеры вновь вступили в борьбу с нацизмом, обеспечивая безопасность мирных граждан, сражаясь за суверенитет, свободу, справедливость, ценности и традиции нашего народа.
В День Победы на площади Славы состоялась торжественная церемония занесения имени Андрея Соколовского в списки героев Отечества на памятную доску "Герои Российской Федерации" мемориала "Куйбышевцы — герои Советского Союза".
Напомним, Андрей Соколовский принимал участие в специальной военной операции. В ходе выполнения боевого задания погиб, защитив ценой собственной жизни своих товарищей. Указом президента России Владимира Путина Андрею Соколовскому было присвоено звание Героя России посмертно.
В октябре прошлого года в войсковой части, где проходил службу Андрей Соколовский, память о нем была увековечена — на Аллее Славы установлен бюст. Имя героя носит также юнармейский отряд "Гвардеец" тольяттинской школы № 62.
Сегодня вместе с его семьей — матерью, вдовой и сыном — память героя почтил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона не раз подчеркивал: чтить память героев прошлого и настоящего — наш святой долг: "Мы обязаны позаботиться о героях наших дней — участниках специальной операции и их семьях, о раненых бойцах, о семьях погибших. Это долг всего общества".
"Рана еще свежая, боль большая от его утраты. Он мне сказал: "если не мы, то кто". Я горжусь им, он достоин того, чтобы его помнили всегда". — поделилась эмоциями мама погибшего бойца Татьяна Малькина.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.