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Общество

В День Победы на мемориал Героев Отечества в Самаре нанесли имя погибшего участника СВО

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, в День Победы, на территории всей Самарской области проходят памятные и торжественные мероприятия. После военного парада губернатор Дмитрий Азаров вместе с ветеранами, участниками специальной военной операции и членами их семей, представителями органов власти, общественных организаций и объединений возложил венки и цветы к горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы в региональной столице.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

У Вечного огня жители региона отдали дань уважения тем, кто отстоял свободу и независимость Родины, кто сражался с фашизмом на суше, в воздухе и на воде. Великая Отечественная война — это героический ратный и трудовой подвиг всего народа.

Сегодня российские солдаты и офицеры вновь вступили в борьбу с нацизмом, обеспечивая безопасность мирных граждан, сражаясь за суверенитет, свободу, справедливость, ценности и традиции нашего народа.

В День Победы на площади Славы состоялась торжественная церемония занесения имени Андрея Соколовского в списки героев Отечества на памятную доску "Герои Российской Федерации" мемориала "Куйбышевцы — герои Советского Союза".

Напомним, Андрей Соколовский принимал участие в специальной военной операции. В ходе выполнения боевого задания погиб, защитив ценой собственной жизни своих товарищей. Указом президента России Владимира Путина Андрею Соколовскому было присвоено звание Героя России посмертно.

В октябре прошлого года в войсковой части, где проходил службу Андрей Соколовский, память о нем была увековечена — на Аллее Славы установлен бюст. Имя героя носит также юнармейский отряд "Гвардеец" тольяттинской школы № 62.

Сегодня вместе с его семьей — матерью, вдовой и сыном — память героя почтил губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона не раз подчеркивал: чтить память героев прошлого и настоящего — наш святой долг: "Мы обязаны позаботиться о героях наших дней — участниках специальной операции и их семьях, о раненых бойцах, о семьях погибших. Это долг всего общества".

"Рана еще свежая, боль большая от его утраты. Он мне сказал: "если не мы, то кто". Я горжусь им, он достоин того, чтобы его помнили всегда". — поделилась эмоциями мама погибшего бойца Татьяна Малькина.

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