Счетная палата Самары обнаружила нарушения в работе "Спецкомбината ритуальных услуг"

Контрольно-счетная палата Самары проверила финансово-хозяйственную деятельность МП "Спецкомбинат ритуальных услуг" за 2020–2022 годы и обнаружила ряд нарушений, связанных с ведением бухгалтерского учета и формированием отчетности предприятия.
В частности, на предприятии не проводили инвентаризацию счетов капитальных вложений (незавершенного строительства), дебиторской и кредиторской задолженностей, завышали ряд показателей в документах.
"С нарушением положений по бухгалтерскому учету сформированы отдельные показатели, в результате чего не обеспечена достоверность данных бухгалтерского учета и отчетности в проверяемом периоде, в том числе данных о финансовых результатах предприятия", — отмечается в сообщении КСП.
Кроме того, выяснилось, что в МП занижали часть прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Самары.
Данные о результатах проверки с требованием устранить нарушения направлены руководителю "Спецкомбината ритуальных услуг" и главе департамента управления имуществом. Также информация направлена главе города и в думу Самары.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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