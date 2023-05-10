Счетная палата Самары обнаружила нарушения в работе "Спецкомбината ритуальных услуг"

Контрольно-счетная палата Самары проверила финансово-хозяйственную деятельность МП "Спецкомбинат ритуальных услуг" за 2020–2022 годы и обнаружила ряд нарушений, связанных с ведением бухгалтерского учета и формированием отчетности предприятия.

В частности, на предприятии не проводили инвентаризацию счетов капитальных вложений (незавершенного строительства), дебиторской и кредиторской задолженностей, завышали ряд показателей в документах.

"С нарушением положений по бухгалтерскому учету сформированы отдельные показатели, в результате чего не обеспечена достоверность данных бухгалтерского учета и отчетности в проверяемом периоде, в том числе данных о финансовых результатах предприятия", — отмечается в сообщении КСП.

Кроме того, выяснилось, что в МП занижали часть прибыли, подлежащей перечислению в бюджет Самары.

Данные о результатах проверки с требованием устранить нарушения направлены руководителю "Спецкомбината ритуальных услуг" и главе департамента управления имуществом. Также информация направлена главе города и в думу Самары.