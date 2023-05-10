В Самаре временно ограничат движение транспорта по ул. Майской

В связи с проведением работ по прокладке колодцев с 05:00 15 мая до 23:59 22 мая будет временно ограничено движение транспорта по улице Майской — в районе жилых домов № 158, № 160 по улице Черемшанской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
"Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.