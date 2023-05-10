В Самаре временно ограничат движение транспорта по ул. Майской

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В связи с проведением работ по прокладке колодцев с 05:00 15 мая до 23:59 22 мая будет временно ограничено движение транспорта по улице Майской — в районе жилых домов № 158, № 160 по улице Черемшанской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.