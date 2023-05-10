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Общество

В Самарской области состоялся пятый "Хаски Трип"

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 8 мая прошел пятый "Хаски Трип" - поход с собаками из ветеринарного центра "ФлагманВет". Юбилейный трип был самым торжественным и самым протяженным. Благотворительный поход посвящался памяти участников Великой Отечественной войны.

Фото: ФлагманВет

Участники - более 50 человек - отправились за Волгу в компании 10 собак, прошли свыше 20 км по полям в окрестностях сел Рождественно и Торновое, поднялись на гору к монументу "Серп и молот" и возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

В пятом походе участвовали не только собаки породы хаски, но и другие подопечные "ФлагманВет". Участники похода прогулялись, держа на поводке гигантского и добрейшего Мишу, очаровательных Терру и Юки, чернявых Джека и Джилл, почтенного возраста Бурана и других четвероногих друзей. Некоторые из них - уже бывалые участники походов, а кто-то участвовал впервые. Их объединяет то, что все они ищут хозяина и постоянный дом.

Основные цели проекта "Хаски Трип" - привлечение внимания к проблемам бездомных животных, помощь животным в приютах и поиск хозяев для них, активный выгул приютских собак, не имеющих возможности часто гулять, возможность для собак получить частичку любви и тепла от людей.

"Хаски Трип" - это уникальное мероприятие, аналогичного которому нет в России. Проект представляет собой пешие прогулки по природным достопримечательностям Самарской области в сопровождении собак.

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