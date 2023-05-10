В Самарской области состоялся пятый "Хаски Трип"

В Самаре 8 мая прошел пятый "Хаски Трип" - поход с собаками из ветеринарного центра "ФлагманВет". Юбилейный трип был самым торжественным и самым протяженным. Благотворительный поход посвящался памяти участников Великой Отечественной войны.

Участники - более 50 человек - отправились за Волгу в компании 10 собак, прошли свыше 20 км по полям в окрестностях сел Рождественно и Торновое, поднялись на гору к монументу "Серп и молот" и возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

В пятом походе участвовали не только собаки породы хаски, но и другие подопечные "ФлагманВет". Участники похода прогулялись, держа на поводке гигантского и добрейшего Мишу, очаровательных Терру и Юки, чернявых Джека и Джилл, почтенного возраста Бурана и других четвероногих друзей. Некоторые из них - уже бывалые участники походов, а кто-то участвовал впервые. Их объединяет то, что все они ищут хозяина и постоянный дом.