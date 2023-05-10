Пятилетний ребенок погиб при пожаре в деревне под Самарой

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В понедельник, 8 мая, в 15:23 начался пожар на ул. Садовой в д. Петровка Клявлинского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области