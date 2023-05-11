В Самаре пройдет встреча, посвященная творчеству поэта Николая Рубцова

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В субботу, 13 мая, в 17:00 в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) состоится творческая встреча "Вокруг Рубцова". Мероприятие посвящено поэту Николаю Рубцову.