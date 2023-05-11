В Самаре пройдет встреча, посвященная творчеству поэта Николая Рубцова

В субботу, 13 мая, в 17:00 в Самарской публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) состоится творческая встреча "Вокруг Рубцова". Мероприятие посвящено поэту Николаю Рубцову.
Рубцовские вечера стали проводить в Самаре с марта 2023 года. Первый состоялся 19 марта в библиотеке № 8. Кроме того, 27 апреля в школе № 166 прошли литературные уроки, посвященные поэту.
Вход на творческую встречу свободный.
Последние комментарии
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.