Счетная палата обнаружила нарушения во время реконструкции дома Маштакова в Самаре

Счетная палата Самарской области проверила эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2021–2023 гг. на обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории региона.
Специалисты проверили, как разрабатываются проекты зон охраны объектов культурного наследия, установлены ли границы территорий и зон охраны объектов культурного наследия. Отдельное мероприятие было посвящено тому, как используются субсидии, предоставленные на работы по сохранению дома Маштакова.
Выяснилось, что с 21 сентября 2021 г. по 25 сентября 2022 г. работы по сохранению указанного объекта культурного наследия велись без технического надзора.
"А именно — при отсутствии экспертно-проверочных мероприятий, осуществляемых с целью проверок соответствия выполняемых работ по сохранению объекта требованиям проектно-сметной документации в части видов и объемов работ, результатам инженерно-геологических изысканий и исследований, а также нормативных требований к данным видам работ", — отмечается в сообщении.
Кроме того, реконструкция дома Маштакова велась без разрешения на строительство, что нарушает Градостроительный кодекс РФ.
По результатам контрольного мероприятия направлено представление в адрес Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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