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Общество

Счетная палата обнаружила нарушения во время реконструкции дома Маштакова в Самаре

САМАРА. 11 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Счетная палата Самарской области проверила эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2021–2023 гг. на обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории региона.

Специалисты проверили, как разрабатываются проекты зон охраны объектов культурного наследия, установлены ли границы территорий и зон охраны объектов культурного наследия. Отдельное мероприятие было посвящено тому, как используются субсидии, предоставленные на работы по сохранению дома Маштакова.

Выяснилось, что с 21 сентября 2021 г. по 25 сентября 2022 г. работы по сохранению указанного объекта культурного наследия велись без технического надзора.

"А именно — при отсутствии экспертно-проверочных мероприятий, осуществляемых с целью проверок соответствия выполняемых работ по сохранению объекта требованиям проектно-сметной документации в части видов и объемов работ, результатам инженерно-геологических изысканий и исследований, а также нормативных требований к данным видам работ", — отмечается в сообщении.

Кроме того, реконструкция дома Маштакова велась без разрешения на строительство, что нарушает Градостроительный кодекс РФ.

По результатам контрольного мероприятия направлено представление в адрес Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области, в Самарскую губернскую думу.

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