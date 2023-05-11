Пенсионер из Самарской области из ревности сжег свой дом и теперь живет в бане

В Кинельском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за поджога частного дома. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В середине апреля 2023 г. сгорел дом 77-летней жительницы одного из сел. Ущерб составил 600 тыс. рублей. Полицейским женщина рассказала, что к поджогу может быть причастен ее муж, живший в том же доме. Накануне супруги поссорились, и женщина уехала к родственникам.

72-летнего подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Пенсионер признал вину и рассказал, что причиной его поступка была ревность.

Когда жена ушла из дома, он напился и решил досадить ей - наполнил две стеклянные бутылки бензином, оставшуюся жидкость разлил по комнатам и поджег дом. Бутылки поджигатель забрал с собой, чтобы бросить их в здание, если пламя будет плохо разгораться. После этого сельчанин какое-то время наблюдал за пожаром, а потом ушел, оставив бутылки с бензином возле дома.

Подозреваемого, который теперь живет в бане во дворе сгоревшего дома, оставили под подпиской о невыезде.