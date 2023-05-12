В Самаре для футбольных болельщиков организуют дополнительный транспорт после матча 14 мая

В воскресенье, 14 мая, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч между футбольными командами "Крылья Советов" и "Локомотив". Начало матча — в 15:00. После футбольного матча между командами "Крылья Советов" и "Локомотив" будет подан дополнительный подвижной состав общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии.
"Для удобства зрителей традиционно повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 5, 11, 12. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать болельщиков на конечной остановке "Самара Арена", — отмечается в сообщении.
К остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 23, 34, 41, 47, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глина и микрорайона Крутые Ключи.
Перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.
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