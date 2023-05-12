В выходные в Самарской области ожидаются дожди и грозы

Специалисты Приволжского УГМС дали прогноз погоды на ближайшие выходные в Самарской области. По данным синоптиков, с 12 по 14 мая в регионе ожидаются дожди и грозы.
В пятницу днем, 12 мая, в Самаре облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха +12…+14 °C.
В субботу сохранится облачная погода. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днем +16…+21 °C.
14 мая в регионе по-прежнему ожидается кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Ночная температура воздуха +6…+11 °C, дневная +16…+21 °C.
В начале рабочей недели, 15 и 16 мая, также прогнозируются кратковременные дожди и облачна погода. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °C, днем +16…+21 °C.
"По сведению Гидрометцентра России средняя температура воздуха во второй декаде мая ожидается на 1° ниже средних многолетних значений", — отмечается в сообщении синоптиков.
Последние комментарии
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