В выходные в Самарской области ожидаются дожди и грозы

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Специалисты Приволжского УГМС дали прогноз погоды на ближайшие выходные в Самарской области. По данным синоптиков, с 12 по 14 мая в регионе ожидаются дожди и грозы.