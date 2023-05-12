В год 85-летия со дня рождения Бориса Кожина в Самаре установят памятную доску

В четверг, 12 мая, исполнилось 85 лет со дня рождения талантливого кинодокументалиста, корифея самарской журналистики, летописца Самары Бориса Александровича Кожина. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Борис Кожин ушел из жизни 22 октября 2021 года, оставив большое наследие, он - редактор более 400 номеров киножурнала "Поволжье", около 200 документальных и научно-популярных фильмов, автор более 40 сценариев фильмов. Благодаря работам Бориса Александровича сохранены бесценные исторические факты о Самаре и самарском регионе, личностях, внесших вклад в процветание Самарской (Куйбышевской) области.

В знак увековечивания памяти о Борисе Кожине Самарское областное отделение Союза журналистов России выступило с инициативой установить в Самаре мемориальную доску Борису Александровичу Кожину на фасаде здания дома, где жил Борис Александрович, на ул. Красноармейская, 62.

Инициатива Союза журналистов получила поддержку губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, были выделены средства на разработку и изготовление мемориала.

Сейчас ведутся работы по изготовлению памятной доски. Изготовлением барельефа знаменитого самарца занимается скульптор из Тольятти Дмитрий Власов.

Торжественное открытие мемориальной доски запланировано на конец августа - начало сентября этого года.