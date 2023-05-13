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Общество

В Самаре 16 и 17 мая на восьми улицах отключат холодную воду

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"РКС-Самара" информирует жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов все же придется.

"Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды", - сообщили в организации.

16 мая будут проводиться работы по замене задвижки и участка водопроводной сети. С 10:00 этого дня и до 3:00 17 мая без коммунального блага останутся жители следующих домов: пр. Карла Маркса: 410б, 424, 450, 414, 416, 418, 420, 422, 432, 434, 436, 436а, 436б, 438б, 438а, 438, 440, 444, 446, 448, 448а, 396, 400, 404, 408, 398, 402, 406, 410; ул. Стара Загора: 257, 255, 255а, 253, 251, 249, 247; ул. Ташкентская: 92,94, 96, 98, 100, 102, 106.

17 мая предстоят работы по замене сразу двух задвижек. Отключение запланировано с 10:00 до 18:00. Холодную воду отключат в домах: ул. Ляпиговская: 1а, 3а, 4, 5, 6, 9; ул. Арбатская: 1, 3, 5, 7; ул. Фестивальная: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5а, 6; ул. Ковровская: 8, 6, 4, 10; ул. Восковая: 7, 5, 3, 9.

Адрес установки бойлера: ул. Ляпиговская: 3а. Информация об отключениях - предварительная, список работ может быть скорректирован.

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