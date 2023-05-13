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Общество

В регион с 14 мая вернутся дожди и грозы

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С воскресенья, 14 мая, в Самарскую область вернутся дожди, в отдельных районах с грозами. Температурный фон останется умеренно теплым. Об этом сообщили в "Приволжском УГМС".

В воскресенье, 14 мая, прогнозируется кратковременный дождь, возможна гроза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с (ночью) и 6-11 м/с (днем). Температура воздуха ночью составит +7…+12°C, днем - +17…+21°C.

В понедельник, 15 мая, к дождю и грозе добавится туман. Во вторник и среду, 16 и 17 мая, грозы и туманы отступят. Ожидается лишь небольшой дождь. При этом ветер сменит направление на северо-восточное, скорость его составит 5-10 м/с. Станет теплее: ночью +8…+13°C, днем +20…+25°C.

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