В Самаре и Самарской области 14 мая ожидается град

По️ информации от ФГБУ "Приволжское УГМС" в Самаре и Самарской области в воскресенье, 14 мая, ожидается град.
Об этом сообщили в ГУ МЧС Самарской области.
Получена консультация: "Объявлен желтый уровень опасности. Днем 14 мая 2023 года в Самарской области и в Самаре ожидается гроза, возможен град с сохранением вечером".
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.