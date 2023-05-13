В Самаре на площади Памяти погибшим в необъявленных войнах заработал фонтан

В Самаре открыли фонтан у мемориала Памяти погибшим в необъявленных войнах на пересечении улиц Осипенко и Мичурина. Инженеры провели большую проектную работу и смогли совместить как технические, так и эстетические задачи сооружения.
Как стало известно, этот объект - не просто фонтан, а часть уникальной системы кондиционирования здания Государственного архива. Для сохранности документов в летнее время необходимо поддерживать постоянную влажность и температуру во всем комплексе.
Бассейн был построен для естественного охлаждения циркулирующей воды. Раньше систему запускали только в очень жаркие дни, а в какие-то годы объект и вовсе не работал.
Теперь фонтан производит впечатление на всех зрителей, особенно в вечернее время, когда зажигается подсветка в цветах российского триколора.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.