В Самаре на площади Памяти погибшим в необъявленных войнах заработал фонтан

В Самаре открыли фонтан у мемориала Памяти погибшим в необъявленных войнах на пересечении улиц Осипенко и Мичурина. Инженеры провели большую проектную работу и смогли совместить как технические, так и эстетические задачи сооружения.

Как стало известно, этот объект - не просто фонтан, а часть уникальной системы кондиционирования здания Государственного архива. Для сохранности документов в летнее время необходимо поддерживать постоянную влажность и температуру во всем комплексе.

Бассейн был построен для естественного охлаждения циркулирующей воды. Раньше систему запускали только в очень жаркие дни, а в какие-то годы объект и вовсе не работал.

Теперь фонтан производит впечатление на всех зрителей, особенно в вечернее время, когда зажигается подсветка в цветах российского триколора.