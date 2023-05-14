Итоги недели: от Великой Победы - к победам будущим

На этой неделе Самарская область вместе со всей страной отметила самый главный праздник - День Победы - военным парадом, возложением цветов к мемориалам героев прошлого и настоящего, концертом песен военных лет и праздничным салютом.

То, что это "праздник со слезами за глазах", остро чувствуют не только ветераны, но и нынешние поколения. Героям наших дней вновь приходится отстаивать независимость Родины, бороться с тем же врагом.

Помощи армии и семьям военных первостепенное внимание уделяет губернатор Дмитрий Азаров. На минувшей неделе он провел сразу три встречи с родными защитников - в Октябрьске, Шигонском и Сызранском районах.

Цель таких встреч - убедиться, что работа на местном уровне выстроена не только в отчетах, но и в реальности. Семьи подтверждают - так и есть. Помогают и с газификацией, и по медицинским вопросам, и даже с культурной программой.

В муниципалитетах глава региона на этой неделе провел три полноценных рабочих дня. Проверил, как идет ремонт социальных объектов, развиваются производства, создаются новые проекты в сфере туризма.

Программа расписана по минутам - и все равно то и дело в ней появляются новые объекты. Жители просят - то посмотреть старый ДК, который нуждается в ремонте, то дорогу, которую "разъездили" большегрузы. В итоге рабочий день заканчивался затемно.

О том, как прошла эта насыщенная событиями неделя, - в специальном репортаже.