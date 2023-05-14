Итоги недели: от Великой Победы - к победам будущим

На этой неделе Самарская область вместе со всей страной отметила самый главный праздник - День Победы - военным парадом, возложением цветов к мемориалам героев прошлого и настоящего, концертом песен военных лет и праздничным салютом.
То, что это "праздник со слезами за глазах", остро чувствуют не только ветераны, но и нынешние поколения. Героям наших дней вновь приходится отстаивать независимость Родины, бороться с тем же врагом.
Помощи армии и семьям военных первостепенное внимание уделяет губернатор Дмитрий Азаров. На минувшей неделе он провел сразу три встречи с родными защитников - в Октябрьске, Шигонском и Сызранском районах.
Цель таких встреч - убедиться, что работа на местном уровне выстроена не только в отчетах, но и в реальности. Семьи подтверждают - так и есть. Помогают и с газификацией, и по медицинским вопросам, и даже с культурной программой.
В муниципалитетах глава региона на этой неделе провел три полноценных рабочих дня. Проверил, как идет ремонт социальных объектов, развиваются производства, создаются новые проекты в сфере туризма.
Программа расписана по минутам - и все равно то и дело в ней появляются новые объекты. Жители просят - то посмотреть старый ДК, который нуждается в ремонте, то дорогу, которую "разъездили" большегрузы. В итоге рабочий день заканчивался затемно.
О том, как прошла эта насыщенная событиями неделя, - в специальном репортаже.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...