Жители Самарской области могут бесплатно отправить посылки для военнослужащих в зону СВО

С 1 мая в почтовых отделениях можно бесплатно отправить посылки военным в зону СВО. Вес каждой не должен превышать 10 кг.

Бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Здесь Почта передает их представителям минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт-центре Почты России по телефону 8-800-100-00-00.