В Самаре состоится встреча с публицистом и писателем Анатолием Салуцким

В воскресенье, 21 мая, в 18:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова состоится творческая встреча с публицистом, писателем, автором остросоциальных художественно-исторических романов Анатолием Самуиловичем Салуцким.

Вход на мероприятие свободный. Оно пройдет в рамках литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе", который является совместным образовательно-просветительским проектом Дома офицеров Самарского гарнизона и Военно-гуманитарного общества "Запасная столица".

Гость проекта Анатолий Салуцкий - писатель, публицист, журналист. Первый заместитель председателя Правления международного общественного фонда "Российский фонд мира", эксперт "Альянса Цивилизаций" ООН, эксперт по социальным вопросам в составе российской делегации на Генеральных Ассамблеях ООН, член Союза писателей с 1978 года, долгое время являлся секретарем Союза писателей России, лауреат премий Союза писателей РСФСР и СССР, лауреат премии Государственной библиотеки России в номинации "Большой проза". Автор остросоциальных художественно-исторических романов: трилогия "Немой набат. 2018-2020"; "Однажды в России"; "От войны до войны".

"После конституционной поправки о том, что в России семья - это союз мужчины и женщины, у нашей страны есть все возможности замахнуться на то, чтобы наш локомотив изменил движение состава, поведя его прочь от ада", - отмечал в одном из интервью Анатолий Салуцкий.

В силу профессиональных и жизненных обстоятельств Анатолий Салуцкий познакомился со многими политиками, функционерами, знаковыми фигурами, деятелями культуры и литературы, повлиявшими на ход новейшей истории нашей страны. Именно о таких событиях, об их трактовке, и о роли писателей, публицистов, журналистов в современных условиях информационной войны пойдет речь на встрече.