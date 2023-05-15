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Литература Культура

В Самаре состоится встреча с публицистом и писателем Анатолием Салуцким

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 21 мая, в 18:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К. Е. Ворошилова состоится творческая встреча с публицистом, писателем, автором остросоциальных художественно-исторических романов Анатолием Самуиловичем Салуцким.

Вход на мероприятие свободный. Оно пройдет в рамках литературно-исторического фестиваля "Путь к Победе", который является совместным образовательно-просветительским проектом Дома офицеров Самарского гарнизона и Военно-гуманитарного общества "Запасная столица".

Гость проекта Анатолий Салуцкий - писатель, публицист, журналист. Первый заместитель председателя Правления международного общественного фонда "Российский фонд мира", эксперт "Альянса Цивилизаций" ООН, эксперт по социальным вопросам в составе российской делегации на Генеральных Ассамблеях ООН, член Союза писателей с 1978 года, долгое время являлся секретарем Союза писателей России, лауреат премий Союза писателей РСФСР и СССР, лауреат премии Государственной библиотеки России в номинации "Большой проза". Автор остросоциальных художественно-исторических романов: трилогия "Немой набат. 2018-2020"; "Однажды в России"; "От войны до войны".

"После конституционной поправки о том, что в России семья - это союз мужчины и женщины, у нашей страны есть все возможности замахнуться на то, чтобы наш локомотив изменил движение состава, поведя его прочь от ада", - отмечал в одном из интервью Анатолий Салуцкий.

В силу профессиональных и жизненных обстоятельств Анатолий Салуцкий познакомился со многими политиками, функционерами, знаковыми фигурами, деятелями культуры и литературы, повлиявшими на ход новейшей истории нашей страны. Именно о таких событиях, об их трактовке, и о роли писателей, публицистов, журналистов в современных условиях информационной войны пойдет речь на встрече.

Литературно-исторический фестиваль "Путь к Победе" - проект, направленный на популяризацию героической истории и традиций России, сохранение исторической памяти и преемственности поколений. Укрепление основополагающих ценностей - патриотизма, гражданственности, любви к Отечеству в условиях беспрецедентного информационного давления на фоне проведения специальной военной операции приобретает особую актуальность, и является одной из основных задач в системе патриотического воспитания.

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