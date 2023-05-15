Самарский губернатор договорился с "АвтоВАЗом" о трудоустройстве сотрудников сгоревшего "Феррони"

Руководство завода по производству дверей "Феррони", который пострадал от крупного пожара в Тольятти в ночь с 13 на 14 мая, намерено полностью восстановить производство. Об этом стало известно в понедельник, 15 мая, на совещании по ситуации, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул: правительство Самарской области также заинтересовано в восстановлении производственного потенциала и сохранении занятости на заводе. Для этого будут приняты существенные меры поддержки.
"Наша задача - как можно быстрее восстановить производственный потенциал и рабочие места", - отметил губернатор. Прежде всего, решается вопрос занятости персонала - на сгоревшем производстве работали около 2,6 тыс. человек.
Дмитрий Азаров рассказал о том, что достиг договоренности с президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым о временном трудоустройстве на заводе до 1000 человек с пострадавшего "Феррони".
"С Максимом Юрьевичем достигли договоренности о том, что АвтоВАЗ готов значительную часть людей пригласить для работ на разные направления деятельности", - подчеркнул губернатор.
Еще порядка 1200 человек готово занять само предприятие - они помогут с разбором сгоревших цехов, а также будут заняты на других производственных площадках.
Как подчеркнула министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина, для них готовы оформить временную занятость. Еще 400 сотрудникам предложат варианты вакансий. Сейчас в Тольятти существует почти 11 тыс. вакансий и всего порядка 1800 горожан, стоящих на бирже труда, поэтому предложить работу сотрудникам в простое будет несложно.
Региональные власти готовы помочь руководству завода и с отсрочкой по налоговым платежам, а также в получении льготного займа на закупку техники взамен сгоревшей.
Дмитрий Азаров дал поручение профильным ведомствам подготовить проект документа, который будет фиксировать двусторонние договоренности: руководства завода - о том, что они обязуются сохранить занятость и восстановить производство, и правительства региона - по вопросам оказания всемерной поддержки.
"Мы примем комплекс мер по поддержке завода - как экономических, так и по трудоустройству сотрудников, - но обязательства должны быть взаимные", - отметил губернатор.
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