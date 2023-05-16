В Самаре завершается ремонт дороги на пр. Масленникова

За минувшие выходные дорожные рабочие почти завершили ремонт дороги на пр. Масленникова в Самаре, сообщает мэрия города. К ремонту приступили с опережением графика, причем параллельно этот же подрядчик начал трудиться на перекрестной ул. Мичурина.

Напомним, что в 2021 г. проспект комплексно отремонтировали в границах улиц Ново-Садовой и Мичурина, а в этом году обновление коснулось оставшегося участка — до ул. Маломосковской.

Почти все работы по укладке нового покрытия на пр. Масленникова дорожные специалисты выполнили за две ночные смены. Грамотная организация работ и большое количество сосредоточенных на участке сил и средств позволили не перекрывать проспект полностью и с ключевыми задачами справиться оперативно.

"Здесь настолько загруженный трафик, что днем выполнять ремонт проблематично. Основные работы мы производили в ночные смены, проходя участок максимальными темпами, но без ущерба качеству. К 06:00 дорогу нужно было освобождать от строительной техники, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта, включая общественный. К моменту устройства нового слоя покрытия дорога была полностью подготовлена, люки смотровых колодцев и дождеприемники выставлены на проектные высотные отметки, все недостающие бордюры и другие необходимые материалы доставлялись на участок своевременно, — пояснил директор подрядной организации Марат Гумеров. — На участке пр. Масленникова, как и на ул. Мичурина, мы развернули сразу два асфальтоукладчика — так работать удобнее. Производительность труда намного выше, да и результат получается более качественным: в частности, нет холодного продольного стыка".

Повышенное внимание уделили стартовым работам у выхода на перекресток с ул. Мичурина, где в позапрошлом году та же подрядная организация закончила комплексный ремонт проспекта. Было крайне важно обеспечить надежное примыкание нового полотна к устроенному ранее.

Благодаря ремонту повышают безопасность движения не только автомобилистов, но и пешеходов. В районе перекрестка пр. Масленникова и ул. Мичурина теперь имеется два островка безопасности.

Протяженность участка ремонта этого года — 860 метров. Общая площадь работ на проезжей части — свыше 10 тыс. кв. метров. Гарантия на новое покрытие — пять лет.

Качество ремонтных работ и впредь будет на постоянном контроле — теперь уже на всем протяжении проспекта Масленникова. Здесь дорожное полотно остается восстановить локально: на одной полосе (в направлении ул. Маломосковской), где от ул. Гая до ул. Маломосковской свои сети приводит в порядок СВГК. Данный ремонт также производится своевременно, чтобы в дальнейшем не пришлось вскрывать новое покрытие.