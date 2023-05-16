Вторая половина недели в Самарской области будет сухой и теплой

Приволжское УГМС спрогнозировало погоду в Самарской области с 16 по 20 мая. По данным синоптиков к концу недели дожди прекратятся, воздух прогреется до +25°C.

"В предстоящие сутки, 16 мая, под влиянием фронтальных разделов с юго-запада, ожидаются местами кратковременные дожди. В дальнейшем Самарская область окажется под влиянием гребня Скандинавского антициклона, центр которого сместится через верхнее Поволжье на Ханты-Мансийск. Установится умеренно теплая погода", — отмечается в сообщении Приволжского УГМС.

Во вторник днем, 16 мая, в Самаре переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +21…+23 °C.

В среду и четверг, 17 и 18 числа, в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, ночью 3…8 м/с, днем 7…12 м/с. Ночная температура +8…+13 °C, дневная +20…+25 °C.

В пятницу и субботу, 19 и 20 мая, прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, от 3…8 м/с ночью до 6…11 м/с днем. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, в дневные часы +20…+25 °C.