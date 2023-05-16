16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"В самое сердце": в Самарской области прошла Школа студенческой весны В Самарской области пройдут образовательные интенсивы для студентов колледжей и техникумов Вторая половина недели в Самарской области будет сухой и теплой В Самаре завершается ремонт дороги на пр. Масленникова Пляжный сезон в Самаре стартует 15 июня

Общество

Вторая половина недели в Самарской области будет сухой и теплой

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Приволжское УГМС спрогнозировало погоду в Самарской области с 16 по 20 мая. По данным синоптиков к концу недели дожди прекратятся, воздух прогреется до +25°C.

"В предстоящие сутки, 16 мая, под влиянием фронтальных разделов с юго-запада, ожидаются местами кратковременные дожди. В дальнейшем Самарская область окажется под влиянием гребня Скандинавского антициклона, центр которого сместится через верхнее Поволжье на Ханты-Мансийск. Установится умеренно теплая погода", — отмечается в сообщении Приволжского УГМС.

Во вторник днем, 16 мая, в Самаре переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +21…+23 °C.

В среду и четверг, 17 и 18 числа, в регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, ночью 3…8 м/с, днем 7…12 м/с. Ночная температура +8…+13 °C, дневная +20…+25 °C.

В пятницу и субботу, 19 и 20 мая, прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, от 3…8 м/с ночью до 6…11 м/с днем. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, в дневные часы +20…+25 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Фотовыставка, посвященная Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4