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Общество

В "Бристоле" пройдет встреча, посвященная Иудейскому Дню Победы

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 17 мая, организация "Самарские евреи" приглашает всех, кто интересуется еврейской культурой на мероприятие, посвященное Иудейскому Дню Победы.

"Дорогие друзья! 26 ияра - День Спасения и Освобождения вот уже несколько лет входит в еврейский календарь. 26 ияра 5705 г. - именно такая дата стояла в еврейском календаре 9 мая 1945 года. Победа в Великой Отечественной войне впоследствие привела к возникновению государства Израиль. В этом году мы поздравляем Израиль с 75-летием!" - говорится в сообщении.

17 мая сразу несколько еврейских организаций Самары приглашают на мероприятие, посвященное этому Великому Дню. Оно состоится в гостинице "Бристоль Жигули" по адресу: ул. Куйбышева, 111, с 18:00 до 21:00.

В программе:

  • творческие мастер-классы для детей и взрослых
  • лекция от д. ист. н. Г. В. Алексушина "Деятельность антифашистского комитета в г. Куйбышев"
  • фалафель от кошерного кафе "Наше место встречи"

Запись на мероприятие не требуется, вход бесплатный.

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