В "Бристоле" пройдет встреча, посвященная Иудейскому Дню Победы

В среду, 17 мая, организация "Самарские евреи" приглашает всех, кто интересуется еврейской культурой на мероприятие, посвященное Иудейскому Дню Победы.
"Дорогие друзья! 26 ияра - День Спасения и Освобождения вот уже несколько лет входит в еврейский календарь. 26 ияра 5705 г. - именно такая дата стояла в еврейском календаре 9 мая 1945 года. Победа в Великой Отечественной войне впоследствие привела к возникновению государства Израиль. В этом году мы поздравляем Израиль с 75-летием!" - говорится в сообщении.
17 мая сразу несколько еврейских организаций Самары приглашают на мероприятие, посвященное этому Великому Дню. Оно состоится в гостинице "Бристоль Жигули" по адресу: ул. Куйбышева, 111, с 18:00 до 21:00.
В программе:
- творческие мастер-классы для детей и взрослых
- лекция от д. ист. н. Г. В. Алексушина "Деятельность антифашистского комитета в г. Куйбышев"
- фалафель от кошерного кафе "Наше место встречи"
Запись на мероприятие не требуется, вход бесплатный.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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