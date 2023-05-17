В "Бристоле" пройдет встреча, посвященная Иудейскому Дню Победы

В среду, 17 мая, организация "Самарские евреи" приглашает всех, кто интересуется еврейской культурой на мероприятие, посвященное Иудейскому Дню Победы.

"Дорогие друзья! 26 ияра - День Спасения и Освобождения вот уже несколько лет входит в еврейский календарь. 26 ияра 5705 г. - именно такая дата стояла в еврейском календаре 9 мая 1945 года. Победа в Великой Отечественной войне впоследствие привела к возникновению государства Израиль. В этом году мы поздравляем Израиль с 75-летием!" - говорится в сообщении.

17 мая сразу несколько еврейских организаций Самары приглашают на мероприятие, посвященное этому Великому Дню. Оно состоится в гостинице "Бристоль Жигули" по адресу: ул. Куйбышева, 111, с 18:00 до 21:00.

В программе:

творческие мастер-классы для детей и взрослых

лекция от д. ист. н. Г. В. Алексушина "Деятельность антифашистского комитета в г. Куйбышев"

фалафель от кошерного кафе "Наше место встречи"

Запись на мероприятие не требуется, вход бесплатный.