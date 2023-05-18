В Тольятти 23 мая запретят продажу алкоголя

Правительство Самарской области опубликовало очередное распоряжение, связанное с полным запретом розничной продажи алкоголя в Тольятти в связи с проведением выпускных в школах.

В соответствии с документом на один день, 23 мая, с 8:00 до 23:00 на территории города вводится полный запрет на розничную продажу спиртных напитков. Запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Напомним, ранее аналогичное распоряжение было опубликовано в отношении Жигулевска.