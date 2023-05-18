В Тольятти 23 мая запретят продажу алкоголя

Правительство Самарской области опубликовало очередное распоряжение, связанное с полным запретом розничной продажи алкоголя в Тольятти в связи с проведением выпускных в школах.
В соответствии с документом на один день, 23 мая, с 8:00 до 23:00 на территории города вводится полный запрет на розничную продажу спиртных напитков. Запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.
Напомним, ранее аналогичное распоряжение было опубликовано в отношении Жигулевска.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
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