В Жигулевске на один день введут полный запрет на продажу алкоголя

Правительство Самарской области опубликовало распоряжение, в соответствии с которым на территории Жигулевска будет введен полный запрет на розничную продажу алкоголя.

Запрет связан с проведением мероприятий по случаю окончания обучения в образовательных организациях.

"Установить 23 мая 2023 года с 8:00 до 23:00 полный запрет на розничную продажу алкоголя на территории Жигулевска. Указанный запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания", — отмечается в документе, подписанном первым вице-губернатором Виктором Кудряшовым.