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Общество

Дептранс: трамваи по ул. Советской в Самаре будут ходить по аварийной схеме до конца недели

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне, 17 мая, департамент транспорта Самары сообщил о перебоях в движении трамваев по маршрутам №№ 13, 21, 24, 25. В пресс-службе заявили, что движение по ул. Советской осуществляется по аварийной схеме питания контактной сети в связи с повреждением кабельной линии.

"Аварийная служба уже работает над тем, чтобы оперативно устранить возникшую проблему. Альтернативные маршруты: автобусы №№ 21, 34; троллейбусы №№ 4, 4к, 7, 15", — сообщили в департаменте транспорта.

Однако местные жители в соцсетях пожаловались, что трамваи по ул. Советской не ходят в сторону города:

"Только почему-то после 15:00 нельзя было уехать с Юнгородка! (несмотря на аварийную схему, — прим. ред.). Сели в 24 трамвай в 15.30, оплатили проезд, проехали 1 остановку и встали, впереди стояло 4 трамвая! Если диспетчер и водитель, зная, что стоят впереди другие маршруты, зачем-то поехали в рейс. Почему нельзя объявить, что движение стоит, почему нельзя отправить трамваи в объезд через Заводское шоссе?"

"Вы вообще собираетесь решать проблему? Мало того, что устроили ад людям, закрыв мост на Земеца, так теперь еще и альтернативными путями до работы не доехать. Если ТТУ не может своими силами устранить проблему, то может вы уже подключитесь и найдете специалистов, которые смогут отремонтировать аварию? Администрация Самары, вы вообще в курсе, что творится с трамвайным сообщением у вас в городе? Может уже пора подключиться к решению проблемы?", — возмутились жители.

В четверг, 18 мая, стало известно, что авария до сих пор не устранена. В департаменте прокомментировали обстановку, сообщив, что по аварийной схеме транспорт будет курсировать до конца недели.

"По ситуации с движением трамваев по ул. Советской по аварийной схеме питания: специалисты работают, устраняют повреждение. Ожидаем улучшения ситуации до конца недели", — сообщили в ведомстве.

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