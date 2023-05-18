В Самаре на заседании правления фонда "Хорошие истории" подвели итоги работы за 2022 год

16 мая состоялось заседание правления и попечительского совета благотворительного фонда "Хорошие истории". На нем были подведены итоги деятельности организации за 2022 год.

Благотворительный фонд "Хорошие истории" на протяжении шести лет поддерживает проекты и реализует инициативы не только на территории Самарской области, но и в других регионах России. Ежегодно фонд приглашает на заседания свои руководящие органы для представления отчета о деятельности и рассказывает о планах на следующий год.

В 2022 году БФ "Хорошие истории" работает в двух направлениях — старшие и развитие благотворительности.

Флагманская тема работы фонда — старшее поколение. С 2020 года при поддержке Фонда Тимченко создана коалиция НКО "Забота рядом" — крупнейшее в России объединение НКО и местных сообществ, занимающихся заботой о пожилых людях.

В коалиции — более 580 организаций из 72 регионов России, которые помогли уже более 118 000 пожилым, нуждающимся в помощи. В 2022 году был реализован пилотный проект "Регион общественной заботы" в Ульяновской области по налаживанию тесного партнерства с государственными учреждениями, НКО и ТОС в рамках выстраивания деятельности по оказанию поддержки нуждающимся пожилым людям.

Реализовано 9 проектов по теме заботы, проведено 11 региональных мероприятий по профилактике жестокого и пренебрежительного обращения в отношении к пожилым людям. Реализована акция "Премия признания", которая собрала более 200 заявок по 6 номинациям, 35 лауреатов.

Активно развивается Альянс "Серебряный возраст" — неформальное сетевое объединение организаций из 19 регионов России, работающих как территориальные ресурсные центры по поддержке старшего поколения с единым пониманием процессов, продуманной программой, общими технологиями. Ежегодно Альянс объединяет более 3000 активных старших, которые получают новые знания, занимаются волонтерской деятельностью и реализуют свои идеи.

В 2022 году состоялся 10 открытый конкурс социально-значимых просветительских проектов для пожилых людей "Серебряный возраст". Цель конкурса — поддержка инициатив в сфере просвещения пожилых людей. Победителями стали 40 проектов, которые находятся в активной стадии реализации.

На протяжении двух лет фонд реализует программу "Ближний круг", которая направлена на развитие заботы о уязвимых людях в ближайшем окружении и местных сообществах. Программа включает в себя четыре модуля: выявление практик заботы, поиск исследователей, мониторинг мероприятий, посвященных общественной заботе и итоговую конференцию.

Направление "Развитие благотворительности" реализуется проектом "Вязаное солнце", который направлен на популяризацию благотворительности и привлечение к ней жителей Самарской области. В 2022 году проект был поддержан министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. В нем принимают активное участие семь муниципалитетов региона.

Проект "Вязаное солнце" дает возможность каждому заниматься благотворительностью. Для прозрачного сбора средств и привлечения единомышленников к своим инициативам создана краудфандинговая платформа, на которой собраны полезные методические материалы о том, как правильно заниматься благотворительностью и рассказывать об этом детям.

В 2022 году фонд стал партнером в реализации конкурса Фонда Тимченко "Солидарные сообщества". Цель конкурса — социальное и экономическое развитие территорий через вовлечение и включение в общую деятельность разных категорий жителей. В рамках конкурса было поддержано шесть проектов на общую сумму более 2 млн рублей.

Традиционно, при поддержке сообщества "Топ менеджер, создающий будущее. Волга", в фонде реализуется конкурс мини-проектов "Создающие будущее". На конкурс принимаются идеи и проекты, главный принцип которых — "дать удочку, а не рыбу". В результате проектов люди с ограниченными возможностями здоровья и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получают поддержку, которая позволяет им менять ситуацию, двигаться вперед, развиваться, быть более самостоятельными и уверенными в своем будущем.

В 2022 году благотворительный фонд "Хорошие истории" стал координатором проекта "Центры местного сообщества" в четырех регионах России. Центр местного сообщества — это площадка для реализации разнообразных социальных и культурных инициатив местных неравнодушных жителей: некоммерческих организаций, творческих коллективов, школ, культурных центров, социальных предпринимателей. В рамках проекта создано более 355 таких центров.

Фонд каждый год расширяет карту регионов своей работы, внедряет и распространяет новые технологии. Подробнее познакомиться с деятельностью фонда можно в группе Вконтакте.