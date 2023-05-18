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Здравоохранение Общество

Ученые СамГМУ разрабатывают портативный прибор для ранней диагностики рака шейки матки

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском государственном медицинском университете разрабатывают цифровой портативный кольпоскоп для диагностики рака шейки матки. Он позволит расширить охват онкологического скрининга женщин и обнаружить болезнь на ранней стадии. Разработка ведется в рамках проекта "Передовые инженерные школы", сообщает пресс-служба вуза.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Разработкой устройства занимается Инжиниринговый центр СамГМУ совместно с кафедрой акушерства и гинекологии Института педиатрии под руководством заведующей кафедрой, д. м. н., доцента Анны Казаковой. Портативные кольпоскопы широко используются за рубежом, но в России аналогов им нет. 

"Этот проект актуален тем, что рак шейки матки — распространенное заболевание, которое характеризуется высокой смертностью, — пояснила Анна Казакова. —  При этом его редко выявляют на стадии предраковых изменений, когда еще можно предотвратить развитие онкологии. Реализация проекта решает вопрос создания технологического суверенитета по отсутствующим в стране решениям в области портативной кольпоскопии для оснащения ФАПов и выездных бригад". 

Среди преимуществ устройства — инновационные алгоритмы визуализации и 32-кратное оптическое увеличение, которое обеспечивает четкую визуализацию, высококачественный захват изображения с надежным источником света и увеличительной линзой для улучшения визуализации шейки матки. 

С помощью кольпоскопа можно в том числе отслеживать динамику изменений кольпоскопической картины. В нем будет предусмотрена интегрированная функция сбора, хранения и безопасного взаимодействия данных о пациентах, которая сокращает ненужную бумажную работу и экономит время. Кроме того, в цифровом кольпоскопе будет возможность интеграции с ЕМИАС.

"Встроенная функция сбора, хранения и передачи данных с помощью телемедицинских сервисов для удаленной консультации даст возможность получить второе мнение, оптимизировать маршрутизацию пациента с патологиями, повысит эффективность скрининга. Цифровой кольпоскоп также может использоваться для документирования результатов судебно-медицинской экспертизы. Мы планируем включить устройство в комплектацию нашего телемедицинского кейса Health Check-Up. Это позволит реализовать более широкий охват онкологического скрининга с применением персональных медицинских помощников. А в перспективе — снизить смертность от рака шейки матки", — отметил ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.

Сейчас изготавливается опытный образец устройства, затем его апробируют и в конце 2023 года представят окончательный вариант.

Еще больше возможностей для разработки новых ИТ-решений даст появление межвузовского кампуса, который будет построен в регионе. Создание сети современных кампусов в стране ведется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", инициированного президентом Владимиром Путиным.

В Самарской области проект разрабатывается под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. Кампус станет точкой притяжения для студентов разных вузов страны, площадкой для подготовки молодых специалистов. В кампусе выделенное СамГМУ пространство планируется использовать для проживания российских и иностранных обучающихся, а также для лабораторий Передовой медицинской инженерной школы. 

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