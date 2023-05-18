В Самарской области полицейский спас мужчину из горящего дома

В Челно-Вершинском районе Самарской области полицейский спас человека из горящего дома. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Старший участковый Николай Мрясов увидел, что горит крыша соседнего дома на ул. Старшинова в с. Челно-Вершины. Он вызвал экстренные службы, перекрыл подачу газа и, накинув на голову куртку, вошел в горящий дом, так как знал, что там живет мужчина.

Полицейский на ощупь обошел все комнаты и нашел спящего хозяина дома. Мужчина сначала не хотел выходить на улицу, и полицейскому пришлось силком вывести его. "Все нормально. А то бы я задохнулся. Спасибо ему", — говорит теперь погорелец.

Как позже выяснилось, дом загорелся из-за аварийного режима работы электрооборудования.