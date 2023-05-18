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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Пять неочевидных фактов о связи

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1. Самая большая ненаркотическая зависимость XXI века, по мнению ученых, — это номофобия — страх потерять связь из-за нестабильного интернета, разрядившегося аккумулятора или утраты телефона. Как только гаджет пропадает из поля зрения, его владелец начинает тут же испытывать тревогу и беспокойство. Основные симптомы начинающегося расстройства: регулярная проверка телефона, его заряда и баланса на счету, страх пропустить важное уведомление и преобладание виртуального общения над реальным. Зачастую номофобией страдают подростки. Сам термин появился от английского "no mobil phobia" в 2010 году в исследовании организации YouGov по заказу UK Post Office.

2. Запрет на использование телефона в самолете действует с 1991 года. Однако, как выясняется, современные гаджеты не влияют на работу бортовых систем в режиме полета. С другой стороны, они заглушают сигналы маяков и вышек. Мобильный телефон может нарушить стабильное функционирование наземных станций мобильной связи, расположенных по маршруту самолета, а также помешать стабильной работе электронных систем связи и навигации. Сейчас авиакомпании разрешают пассажирам пользоваться телефоном в "режиме полета". Он не позволяет устройству подключаться к вышкам обслуживания и при этом не вызывает электромагнитные помехи на бортовых приборах самолета.

3. Наиболее распространенный в мире номер вызова экстренных служб — 112. Во многих государствах абонента, позвонившего на этот номер, направляют сразу же к местным службам экстренной помощи. Контакт появился по инициативе Швеции. Далее соответствующее решение 29 июля 1991 года принял Совет Европы. Главная функция службы 112 заключается в оперативном оказании помощи пострадавшим от различных происшествий.

11 февраля 2013 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, закрепляющий за "112" единый номер вызова экстренных оперативных служб для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях.

4. 95% информации передается посредством кабельной инфраструктуры.

Все континенты Земли связаны трансокеаническими подводными кабелями связи. Их транспортировкой, а вес устройств достигает до десятка тонн, занимается, в частности, 200-тонный корабль Durable, принадлежащий компании SubCom. Крупнейшие пользователи международных подводных мощностей — Alphabet, Amazon, Microsoft и другие. Их доля составляет 66%. Кстати, первый трансатлантический кабель проложили еще в 1858 году. Он соединил США и Великобританию. Тогда королева Виктория отправила телеграмму президенту США Джеймсу Бьюкенену. На передачу ушло 16 часов.

5. Роботы генерируют больше половины трафика интернета (до 60%). На долю поисковиков приходится 31% данных в сети. Следом по объему генерируемого трафика идут роботы, пытающиеся притвориться реальными пользователями. С ними специалисты связывают DDoS-агентов, сетевых шпионов и зараженные браузеры. Весомую часть отправляемых данных составляют так называемые скрейперы — боты, автоматически копирующие контент сайтов с целью создания дубликатов и извлечения различных материалов.

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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