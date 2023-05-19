В выходные воздух в Самарской области прогреется до +27 °C

В ближайшие выходные, 20 и 21 мая, в Самарской области ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
В пятницу днем, 19 мая, температура воздуха в Самаре составит +20…+22 °C. Ветер северо-восточный, 6…11 м/с.
В субботу, 20 числа, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днем +19…+24 °C.
21 мая в регионе сохранится переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °C, днем +22…+27 °C.
В начале рабочей недели, 22 и 23 числа, синоптики прогнозируют в регионе малооблачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Ночная температура воздуха +10…+15 °C, дневная +23…+28°C.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.