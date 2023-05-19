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Общество

В выходные воздух в Самарской области прогреется до +27 °C

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие выходные, 20 и 21 мая, в Самарской области ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

В пятницу днем, 19 мая, температура воздуха в Самаре составит +20…+22 °C. Ветер северо-восточный, 6…11 м/с.

В субботу, 20 числа, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °C, днем +19…+24 °C.

21 мая в регионе сохранится переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °C, днем +22…+27 °C.

В начале рабочей недели, 22 и 23 числа, синоптики прогнозируют в регионе малооблачную погоду без осадков. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Ночная температура воздуха +10…+15 °C, дневная +23…+28°C.

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