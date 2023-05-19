В Самаре на месяц ограничат движение транспорта на 3-ем проезде

В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы по улице 3-й проезд вводится временное ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
"В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы на территории города Самара c 19 мая до 19 июня будет ограничено движение транспорта по ул. 3-й проезд на участке от пр. Карла Маркса до ул. Гаражной", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.