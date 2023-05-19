В Самару на фестиваль "Время читать" приедут сценарист "Фиксиков" и автор "Сердца Пармы"

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В субботу, 27 мая, в Самарской областной универсальной научной библиотеке и на пространствах вокруг состоится фестиваль "Время читать". Его тема: "Настоящие истории", передает пресс-служба регионального минкульта.