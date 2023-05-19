В Самару на фестиваль "Время читать" приедут сценарист "Фиксиков" и автор "Сердца Пармы"

В субботу, 27 мая, в Самарской областной универсальной научной библиотеке и на пространствах вокруг состоится фестиваль "Время читать". Его тема: "Настоящие истории", передает пресс-служба регионального минкульта.
Фестиваль посетит автор книг "Тобол", "Сердце Пармы", "Ненастье" Алексей Иванов. Также читатели познакомятся с детским писателем Игорем Шевчуком, который придумал название "Смешарики" и серию "Водные процедуры", создавал сценарии для "Фиксиков".
Завсегдатаев областной библиотеки для молодежи и их сверстников заинтересует лекция художника и арт-терапевта Татьяны Хаминой "Самарская губерния глазами художников".
Центром фестиваля "Время читать" станет большая книжная ярмарка, где представят самые актуальные литературные новинки от крупнейших издательств страны.
Полная программа на сайте Readfest.ru.
Последние комментарии
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.