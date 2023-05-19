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Литература Культура

В Самару на фестиваль "Время читать" приедут сценарист "Фиксиков" и автор "Сердца Пармы"

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 мая, в Самарской областной универсальной научной библиотеке и на пространствах вокруг состоится фестиваль "Время читать". Его тема: "Настоящие истории", передает пресс-служба регионального минкульта.

Фестиваль посетит автор книг "Тобол", "Сердце Пармы", "Ненастье" Алексей Иванов. Также читатели познакомятся с детским писателем Игорем Шевчуком, который придумал название "Смешарики" и серию "Водные процедуры", создавал сценарии для "Фиксиков".

Завсегдатаев областной библиотеки для молодежи и их сверстников заинтересует лекция художника и арт-терапевта Татьяны Хаминой "Самарская губерния глазами художников".

Центром фестиваля "Время читать" станет большая книжная ярмарка, где представят самые актуальные литературные новинки от крупнейших издательств страны.

Полная программа на сайте Readfest.ru.

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