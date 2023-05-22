Традиции и новшества в воспитании детей обсудят участники форума Знание.Учитель российского общества "Знание" в Самаре

23 мая в Самарском государственном социально-педагогическом университете (ул. Антонова-Овсеенко, д. 26) пройдет форум для будущих педагогов Знание.Учитель. Мероприятие организовано российским обществом "Знание", академией министерства просвещения и VK. Ведущие эксперты в области педагогики, психологии и наставничества проведут для студентов педагогических вузов Самарской области лекции и мастер-классы о тонкостях современной педагогики.
Своим опытом, знаниями и практическими рекомендациями с будущими педагогами — а всего на форуме ожидается участие порядка 600 студентов — будут делиться амбассадор цифрового образования, победитель конкурса "Учитель года Самарской области — 2018", член общественной комиссии по образованию при комитете Самарской губернской думы по образованию и науке Екатерина Балькина, педагог кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Самарского государственного института культуры, член Союза театральных деятелей РФ Андрей Бершов, двукратный лауреат всероссийского конкурса молодых учителей "Педагогический дебют", член проектов "Мобильные учителя" и "Под крылом пеликана" Максим Бойко, эксперт Центра корпоративного управления ВШЭ, эксперт Научного парка МГУ, основатель Академии ТРИЗ Александр Городецкий.
Форум начнется с творческой встречи "Урок нравственности по следам Константина Дмитриевича Ушинского". Опытный педагог Максим Бойко и студенты, обратившись к трудам выдающегося российского воспитателя К. Д. Ушинского, проведут "имидж-диагностику" педагогов XIX века, попробуют построить прогнозы на будущее. Участники обсудят понятия нравственности и этики, определят виды работы для воспитания духовно-нравственной личности и материалы для формирования лучших качеств в ребенке.
Для будущих педагогов состоится ряд мастер-классов. В рамках практикума "Наставничество и адаптация в педагогической практике" студенты исследуют значение наставничества в профессиональном развитии молодых учителей и в адаптации учеников к школе. Предметом обсуждения будут функциональные обязанности педагогов-наставников и их частые ошибки, организация наставничества в образовательных организациях. Мастер-класс проведет Екатерина Балькина.
Эксперт мастер-класса "Геймификация в образовательном процессе" Александр Городецкий представит игровые методы, применимые в обучении детей. Студенты узнают, почему геймификация — непременное условие для усвоения современными детьми знаний, как и какие игровые методики следует применять в работе с учениками.
Слушателей также ждет мастер-класс о творческой реализации педагогов. Какие источники и условия позволяют раскрыть творческий потенциал учеников и учителей, как сделать процесс обучения увлекательным и разнообразным при помощи элементов творчества, расскажет Андрей Бершов. Он также познакомит аудиторию с навыками режиссера и постановщика, актуальными в школьной работе.
Просветительские форумы Знание.Учитель до конца текущего года состоятся в 34 педагогических вузах России. В форумах примут участие более 30 тысяч студентов и свыше 200 спикеров, запланировано более 1 300 выступлений на актуальные темы в области педагогики. Участники форумов обсудят с наставниками творческий подход в образовании, формирование личного бренда преподавателя, различные образовательные методики и игровые техники, секреты развития ораторского мастерства, способы государственной поддержки учителей, а также многие другие актуальные темы.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.