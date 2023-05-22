Традиции и новшества в воспитании детей обсудят участники форума Знание.Учитель российского общества "Знание" в Самаре

23 мая в Самарском государственном социально-педагогическом университете (ул. Антонова-Овсеенко, д. 26) пройдет форум для будущих педагогов Знание.Учитель. Мероприятие организовано российским обществом "Знание", академией министерства просвещения и VK. Ведущие эксперты в области педагогики, психологии и наставничества проведут для студентов педагогических вузов Самарской области лекции и мастер-классы о тонкостях современной педагогики.

Своим опытом, знаниями и практическими рекомендациями с будущими педагогами — а всего на форуме ожидается участие порядка 600 студентов — будут делиться амбассадор цифрового образования, победитель конкурса "Учитель года Самарской области — 2018", член общественной комиссии по образованию при комитете Самарской губернской думы по образованию и науке Екатерина Балькина, педагог кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Самарского государственного института культуры, член Союза театральных деятелей РФ Андрей Бершов, двукратный лауреат всероссийского конкурса молодых учителей "Педагогический дебют", член проектов "Мобильные учителя" и "Под крылом пеликана" Максим Бойко, эксперт Центра корпоративного управления ВШЭ, эксперт Научного парка МГУ, основатель Академии ТРИЗ Александр Городецкий.

Форум начнется с творческой встречи "Урок нравственности по следам Константина Дмитриевича Ушинского". Опытный педагог Максим Бойко и студенты, обратившись к трудам выдающегося российского воспитателя К. Д. Ушинского, проведут "имидж-диагностику" педагогов XIX века, попробуют построить прогнозы на будущее. Участники обсудят понятия нравственности и этики, определят виды работы для воспитания духовно-нравственной личности и материалы для формирования лучших качеств в ребенке.

Для будущих педагогов состоится ряд мастер-классов. В рамках практикума "Наставничество и адаптация в педагогической практике" студенты исследуют значение наставничества в профессиональном развитии молодых учителей и в адаптации учеников к школе. Предметом обсуждения будут функциональные обязанности педагогов-наставников и их частые ошибки, организация наставничества в образовательных организациях. Мастер-класс проведет Екатерина Балькина.

Эксперт мастер-класса "Геймификация в образовательном процессе" Александр Городецкий представит игровые методы, применимые в обучении детей. Студенты узнают, почему геймификация — непременное условие для усвоения современными детьми знаний, как и какие игровые методики следует применять в работе с учениками.

Слушателей также ждет мастер-класс о творческой реализации педагогов. Какие источники и условия позволяют раскрыть творческий потенциал учеников и учителей, как сделать процесс обучения увлекательным и разнообразным при помощи элементов творчества, расскажет Андрей Бершов. Он также познакомит аудиторию с навыками режиссера и постановщика, актуальными в школьной работе.

Просветительские форумы Знание.Учитель до конца текущего года состоятся в 34 педагогических вузах России. В форумах примут участие более 30 тысяч студентов и свыше 200 спикеров, запланировано более 1 300 выступлений на актуальные темы в области педагогики. Участники форумов обсудят с наставниками творческий подход в образовании, формирование личного бренда преподавателя, различные образовательные методики и игровые техники, секреты развития ораторского мастерства, способы государственной поддержки учителей, а также многие другие актуальные темы.