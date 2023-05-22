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Общество

В Самарской области ожидается усиление ветра

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 мая, в ближайшие 2 - 4 часа местами в Самарской области ожидаются порывы восточного ветра 15-18 м/с.

Метеоусловия сохранятся до конца дня, сообщает МЧС по Самарской области. 

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