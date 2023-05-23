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Новикомбанк начал сотрудничество с Фондом развития промышленности Татарстана

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и Фонд развития промышленности Республики Татарстан будут совместно поддерживать малый и средний бизнес и создавать условия для роста инвестиционной активности в регионе. Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов и генеральный директор Фонда развития промышленности Республики Татарстан Марат Бухараев.

Подписание документа прошло в рамках встречи представителей Новикомбанка и делегации Республики Татарстан во главе с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан — министром промышленности и торговли Республики Татарстан Олегом Коробченко. Стороны обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов на территории региона при финансовой поддержке Новикомбанка и поддержки предприятий малого и среднего бизнеса.

Главные цели двустороннего соглашения — развитие долгосрочного партнерства и представление льготного финансирования предприятиям сегмента МСБ. Сотрудничество банка и фонда Татарстана открывает новые возможности для реализации инвестиционных проектов Республики и подразумевает полное сопровождение проектов, предоставление заемного и гарантийного обеспечения для предприятий, а также информационно-консультационную помощь предпринимателям.

"Мы рады объединить усилия с Фондом развития промышленности Республики Татарстан для решения приоритетных задач региона, среди которых, в частности, доступное финансирование инвестиционных проектов. Благодаря соглашению промышленность региона получит доступ к актуальным мерам господдержки, ориентированным на стимулирование технологической модернизации и внедрение инноваций в производство", — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

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