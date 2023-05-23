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Общество

В Самаре до середины июля ограничат движение на ул. Алексея Толстого

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В центре Самары более чем на месяц ограничат движение для реконструкции теплотрассы.

Фото: администрация Самары

Ограничение будет действовать с 5:00 24 мая до 23:59 15 июля на ул. Алексея Толстого, от ул. Льва Толстого до ул. Некрасовской.

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