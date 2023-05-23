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Виктор Кудряшов поздравил выпускников 11-й гимназии с окончанием обучения

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 мая, для выпускников Самарской области прозвенел последний звонок. С завершением обучения по программе среднего образования выпускников региона поздравил первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Глава регионального кабмина побывал в гимназии № 11 и  поздравил с этим большим событием учащихся 11-го класса. Теплые слова прозвучали в адрес педагогов, родителей, руководства учебного заведения.

Самарская гимназия № 11 является базовой школой Российской академии наук, одним из ведущих образовательных учреждений региона. В настоящее время в гимназии обучается 720 человек. Гимназия традиционно показывает высокие результаты на государственной итоговой аттестации. Средний балл ЕГЭ 2022 года составляет 72.

Учащиеся гимназии имеют 100-балльные результаты на ЕГЭ по русскому и английскому языкам, истории и обществознанию. Более 30% выпускников получают аттестаты особого образца и медали за особые успехи в обучении. В 2023 году из стен гимназии выходят 50 выпускников, 15 из них - претенденты на медали.

В 2022-2023 учебном году гимназия подготовила 191 победителя и призера окружного этапа и 36 победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Учебное заведение занимает одно из лидирующих мест в области по результативности участия в олимпиадах, научно-исследовательской и творческой работы учащихся; ежегодно становится лауреатом национальной образовательной программы "Интеллектуально-творческий потенциал России", международного форума молодежных социальных инициатив "Просто действовать!". В текущем году гимназия № 11 отмечает 60-летний юбилей.

"Гимназия славится высоким качеством образования, своими замечательными педагогами и выпускниками. За 60  лет истории гимназии более 300 выпускников получили звания докторов и кандидатов наук, это о многом говорит. Уверен, что учителя достойно подготовили вас к серьезному испытанию - ЕГЭ. Желаю вам успешно сдать единый государственный экзамен, поступить в то учебное заведение, которое вы выбрали, достичь успеха в выбранной профессии. Будущее в ваших руках. Ваши молодость, талант, энергия, знания, активная гражданская позиция, стремление менять мир к лучшему помогут добиться самых высоких результатов. В добрый путь!", - поздравил вчерашних школьников первый вице-губернатор.

В этот день по всей Самарской области звучали слова благодарности учителям, поздравления  и напутствия в адрес выпускников.

"Я верю, что все годы, которые ребята провели в стенах гимназии, запомнятся им как годы сплоченности, дружбы, искренности и чувства плеча. Мой 11 "Б" - это те ребята, которые умеют дружить, помогать, у них благодарные сердца", - отметила педагог школы, учитель обществознания, истории и права Светлана Семина.

Премьер-министр регионального правительства обратился также ко всем школьникам региона, окончившим обучение по школьной программе.

"Поздравляю всех выпускников нашей области с последним звонком, днем расставания со школой. Уверен, что все они запомнят  этот день  на всю жизнь. Это первый шаг в самостоятельную, взрослую жизнь. От всей души желаю выпускникам найти свое место в жизни, построить профессиональную карьеру, и конечно, желаю им успешной работы и счастливой жизни здесь, в Самарской области, где созданы все условия для развития, дальнейшего образования и трудоустройства, для  реализации талантов молодых людей. Уверен, что наши учебные заведения воспитали достойных граждан нашей великой страны, которые сделают еще очень многое для ее развития и процветания", - обратился к выпускникам региона Виктор Кудряшов.

В этом году школьные стены в Самарской области покидают больше 12 тысяч выпускников-одиннадцатиклассников.

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