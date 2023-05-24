Один человек погиб и трое пострадали на пожаре в Советском районе

В среду, 24 мая, в 05:41 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Артемовская, 52 в Самаре, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

На месте происшествия горела квартира на втором этаже на площади 40 кв. метров. На борьбу с огнем направлены 60 человек и 21 единица техники.

В 06:05 пожар удалось локализовать, а в 06:27 было ликвидировано открытое горение.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что во время пожара погиб мужчина, личные данные которого устанавливаются и пострадали три человека: 44-летний мужчина, 65-летряя женщина и 15-летняя девочка. Все пострадавшие госпитализированы.