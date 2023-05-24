В Самаре МЧС перекрыло ул. Вольскую

В Самаре перекрыто движение пожарными на ул. Вольской/ул.Краснодонской в направлении ул. Ново-Вокзальной.
Объезд автобусов маршрутов № 9 по ул. Краснодонская, ул. Свободы, ул. Калинина; № 21 по ул. Краснодонская, ул. Свободы, ул. Воронежская; №пр.Кирова, ул. Свободы, сообщает департамент транспорта города.
На ул. Вольской горит частный сектор.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.