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Партии Власть и политика

"Интеллектуальный" гуманитарный груз прибыл на Донбасс

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Произведения русской художественной и исторической литературы специально для библиотек ДНР собраны и отправлены региональным отделением партии "Единая Россия", к ним присоединились и сотрудники областного управления ЗАГС.

"Ничто так, наверное, не отражает и не передает российских духовно-нравственных и культурных ценностей, как книги, как мероприятия по семейному чтению", - отметила директор ГБУ Самарской области "ЗАГС-Регион" Елена Довжик.

В сборе помощи приняли участие представители местных отделений партии "Единая Россия", предприниматели, общественные и молодежные организации области.

Напомним, в феврале волонтеры Самарского реготделения "Единой России" уже отвезли  более 1,5 тыс. книг в Центральную городскую библиотеку для взрослых города Снежное. Сейчас книжный фонд Снежнянской централизованной библиотечной системы - более 220 тыс. экземпляров, в том числе детских изданий чуть более 70 тысяч, остальное - учебная и профессиональная литература.

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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