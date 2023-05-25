"Интеллектуальный" гуманитарный груз прибыл на Донбасс

Произведения русской художественной и исторической литературы специально для библиотек ДНР собраны и отправлены региональным отделением партии "Единая Россия", к ним присоединились и сотрудники областного управления ЗАГС.

"Ничто так, наверное, не отражает и не передает российских духовно-нравственных и культурных ценностей, как книги, как мероприятия по семейному чтению", - отметила директор ГБУ Самарской области "ЗАГС-Регион" Елена Довжик.

В сборе помощи приняли участие представители местных отделений партии "Единая Россия", предприниматели, общественные и молодежные организации области.

Напомним, в феврале волонтеры Самарского реготделения "Единой России" уже отвезли более 1,5 тыс. книг в Центральную городскую библиотеку для взрослых города Снежное. Сейчас книжный фонд Снежнянской централизованной библиотечной системы - более 220 тыс. экземпляров, в том числе детских изданий чуть более 70 тысяч, остальное - учебная и профессиональная литература.