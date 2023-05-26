Врач-инфекционист рассказала, о чем нужно помнить, отдыхая на природе

Отдых на природе — это не только беззаботные пикники, свежий воздух и красивый загар. Окружающая нас среда является естественной средой обитания для различных вирусов, бактерий и гельминтов, с которыми человек постоянно взаимодействует. Какие опасности могут ждать на природе и как от них уберечься, рассказала профессор кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ), доктор медицинских наук Лариса Попова.

Сырую рыбу лучше избегать

Любителям рыбалки нужно помнить, что есть речную рыбу лучше после тщательной термической обработки. Сушеная рыба и самодельная икра могут быть заражены гельминтами.

"Есть такое заболевание, как описторхоз, — говорит Лариса Попова. — Его вызывает небольшой гельминт размером до двух сантиметров, который попадает в организм человека вместе со съеденной рыбой. Чаще всего источник — это рыба семейства карповых, зараженная личинками, которую едят в сыром или полусыром виде. Особенно язь, елец, плотва. После заражения у человека поднимается высокая температура, возникают боли в мышцах, суставах, могут быть высыпания на теле по типу крапивницы. Коварство заболевания в том, что острый период может длиться от двух недель до двух месяцев, а потом все проходит. Но возбудитель продолжает жить в желчевыводящих путях у человека десятки лет. За это время он очень сильно перестраивает иммунную систему как постоянный очаг инфекции. Человека начинают "гонять" по врачам, не могут понять, что с ним происходит. А тем временем хроническое течение описторхоза может приводить к циррозу печени, гнойным некротическим воспалительным процессам в желчевыводящих путях, язвенной болезни".

Щуки, окуни, ерши и налимы могут переносить в себе лентецов, которые вызывают дифиллоботриоз. Паразит крепится к стенкам кишечника человека и может со временем достигнуть 10-12 метров в длину. При дифиллоботриозе возникает нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта.

"Дифиллоботриоз может проходить бессимптомно, человек может не понимать, от чего у него нет сил, он худеет, снижается работоспособность, развивается анемия, он становится бледным, — говорит Лариса Попова. — Только анализ кала позволяет поставить диагноз. Заболевание опасно и тем, что иногда может развиться кишечная непроходимость".

Чтобы избавиться от паразитов в рыбе, нужно ее обеззаразить:

— прожаривать небольшие куски не менее 20 минут;

— варить 20 минут с момента закипания;

— рыбные пироги выпекать 40-60 минут.

Есть способы обеззаразить рыбу и без термической обработки:

— применять крепкий посол (20% соли к массе рыбы) с 10-дневной выдержкой;

— плотва и елец должны вялиться в течение трех недель с предварительным 2-3-дневным посолом;

— холодное копчение рыбы проводить после крепкого посола или промораживания в течение 3-4 недель.

Также нужно тщательно прожаривать шашлык — в мясе тоже могут быть гельминты. Особенно в этом плане опасны дикие животные, например, кабаны. Шашлык из такого мяса врач вообще советует избегать.

Важно помнить, что и при купании нас могут поджидать различные вирусы — энтеровирус, аденовирус, вирус гепатита А, бактерии — лептоспироз, туляремия, холера, брюшной тиф, шигеллез, сальмонеллез, а также гельминты — например, аскаридоз. Чтобы не заразиться ими, нельзя глотать воду, а после купания перед приемом пищи обязательно мыть руки с мылом.

Остерегайтесь насекомых

Комары и слепни, которых обычно много вблизи водоемов, могут быть переносчиками туляремии. Ей можно заразиться и другими путями — от грызунов, при купании в воде, при употреблении инфицированных, термически необработанных продуктов и воды.

"Основные симптомы заболевания — температура до 39-40 С, выраженная интоксикация, отек лица и другие, — говорит Лариса Попова. — При туляремии возможно развитие менингита, менингоэнцефалита, перикардита, перитонита и других опасных состояний. Людей, которые живут в неблагополучных по этому заболеванию районах, вакцинируют. Другие меры профилактики включают в себя ограничение контактов с грызунами, использование защитных спреев от насекомых, употребление только кипяченой воды".

В России и в Самарской области в частности в последние несколько лет регистрируется также лихорадка западного Нила. Из-за глобального потепления к нам начали прилетать переносчики заболевания — южные птицы, от которых вирус передается комарам.

"Человек побывал на природе, около водоема, его покусали комары, а потом у него вдруг заболела голова, — говорит Лариса Попова. — Также наблюдается лихорадка, выраженная интоксикация, сильная головная боль с возможным появлением рвоты и другие симптомы. Заболевание опасно развитием отека головного мозга. Родители часто считают, что ребенок просто перегрелся, но если у него внезапно поднялась температура после отдыха на природе, его нужно обязательно показать врачу и проверить на возможность развития менингита. Под наблюдением медиков и с соблюдением постельного режима болезнь можно успешно вылечить".

Для профилактики в эпидемический период (с июня по октябрь) необходимо использовать репелленты и одежду, защищающую от укусов комаров, проводить поменьше времени на воздухе во время максимальной активности комаров (утром и вечером), выбирать для отдыха места, где меньше комаров.

Ну и конечно не стоит забывать о заболеваниях, которые могут переносить клещи — боррелиоз и клещевой энцефалит. Во время отдыха на природе нужно носить светлую одежду, чтобы на ней было легко заметить насекомое. Чтобы клещ не смог проникнуть под одежду, необходимо защищать руки и ноги манжетами. Можно использовать специальный спрей. Если вас укусил клещ, нужно обратиться в травмпункт, где его извлекут и отправят на анализ. Также можно самостоятельно отвезти клеща в Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области по адресу: Митирева, 1. Если насекомое окажется зараженным, вам назначат лечение или иммунопрофилактику.

Опасные животные

Почва в лесу может быть заражена экскрементами мышей, содержащими вирус геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). В народе ее называют мышиной лихорадкой. В России ГЛПС регистрируют во всех регионах, но наиболее активные очаги находятся между Волгой и Уралом, включая Самарскую область. Болезнь разносят мыши, которые заражают почву через мочу. У грызунов заболевание протекает бессимптомно, а вот человек от него серьезно страдает.

"Можно случайно вдохнуть зараженную почву вместе с пылью, — объясняет Лариса Попова. — Это может произойти как при уборке на даче, так и во время прогулки в лесу. Был случай, когда мужчина гулял по опушке леса на краю поля с созревающими зерновыми. Поднялся сильный ветер и осыпал его пылью и через несколько дней он заболел. Человека начинает сильно знобить, ни с того, ни с сего появляется высокая температура, сильная головная боль, сухость во рту, к 3-4 дню появляются боли в поясничной области. Примерно к третьему дню проявляется абсолютный признак ГЛПС — нарушение зрения, начинается отек сетчатки. Все клетки организма становятся пропитаны водой и все отекает. Чтобы избежать заражения, уборку на даче нужно проводить в респираторе, продукты хранить в недоступных для мышей местах. И растущие в лесу цветы и ягоды лучше не нюхать".

Еще одна опасность, таящаяся в лесах — лисы, зараженные бешенством. Оно распространено практически во всех районах Самарской области. От диких животных нужно держаться подальше — здоровая лиса никогда не приблизится к человеку.

Лариса Попова подчеркивает: заболевание смертельно абсолютно всегда, оно вызывает тяжелое поражение центральной нервной системы. Поэтому если вас укусила лиса или бродячая собака, необходимо в тот же день обратиться в медучреждение и пройти курс вакцинации. Сейчас он состоит всего из шести уколов в течение трех месяцев, а не 40, как раньше.

Токсичная консервация

Если вы любитель замариновать собранные в лесу грибы, важно помнить, что под их шляпками могут содержаться токсины, вызывающие ботулизм. Они прорастают в продукте в виде спор и в нем начинает накапливаться ботулотоксин.

"Опасности домашнего консервирования очевидны: термостойкость спор позволяет им переносить даже длительное кипячение при температуре 100°С, — говорит Лариса Попова. — Концентрации соли и уксуса, применяемые при консервировании, не препятствуют образованию токсинов и они спокойно живут в "закатанных" банках. При этом содержащие токсин консервы не меняют своего внешнего вида. Если человек съест такие грибы, первые проявления ботулизма могут наступить как через несколько часов, так и через несколько суток. Сначала беспокоят симптомы поражения ЖКТ: тошнота, рвота, жидкий стул, затем происходит паралич периферической, центральной и вегетативной нервной системы. Человек может умереть от остановки дыхания. Поэтому таким пациентам надо как можно быстрее ввести сыворотку".

Чтобы защититься от ботулизма, лучше всего есть консервированные продукты фабричного производства, которые изготовлены с соблюдением ГОСТов. Но если очень хочется домашнего, то важно тщательно помыть грибы и овощи перед консервированием. А перед употреблением домашних консервов их необходимо прокипятить на водяной бане в течение 15 минут, причем делать это нужно каждый раз пока не закончится банка.

"Главная профилактика от многих заболеваний — хорошо подумать, прежде чем съесть что-то сырое или вызывающее подозрение, не приближаться к диким животным, не пить некипяченую воду и соблюдать правила гигиены", — подытожила Лариса Попова.