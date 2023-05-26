Эксперт Новикомбанка рассказала о новых стимулах для развития национальных рейтингов

На круглом столе XXIII Всероссийской банковской конференции, посвященном взаимодействию банков и кредитных рейтинговых агентств в целях модернизации экономики, Новикомбанк выдвинул ряд инициатив, направленных на повышение значимости национального института рейтингования и расширение круга его субъектов.

Вопросы структурной трансформации и кредитования экономики обсудили участники XXIII Всероссийской банковской конференции, спонсором которой выступил Новикомбанк. В дискуссии приняли участие крупнейшие российские банки, представители профильных министерств и финансовых институтов — более 250 человек в очном и онлайн-формате.

Представители руководства Новикомбанка посетили все мероприятия деловой программы конференции. Выступая на круглом столе "Взаимодействие банков и кредитных рейтинговых агентств в целях модернизации экономики" старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева рассказала об опыте Новикомбанка в финансировании промышленных проектов, поделилась практикой применения инструментов национальных рейтингов в банковском регулировании и проблематикой снижения интереса к рейтингам у отдельных компаний. Также доклад эксперта был посвящен преимуществам использования рэнкинга банками и другими участниками финансового рынка и предложениям, направленным на повышение значимости института рейтингования и расширение круга его субъектов.

Адаптация экономики к новым условиям требует значительных объемов финансирования. На фоне ограничения внешних инвестиций в страну роль банков в трансформации экономики существенно возросла. Присвоенные банку рейтинги трех национальных кредитных рейтинговых агентств открывают доступ к дополнительной ликвидности, которая необходима для финансирования предприятий промышленности и их обеспечения непрерывным притоком ресурсов. В этих процессах Новикомбанк как опорный банк российской промышленности является проводником в получении дополнительной ликвидности значимых проектов, в том числе за счет наличия рейтингов.

"Конечно, нельзя недооценивать роль рейтингов, которые проникли буквально во все плоскости банковского регулирования, поэтому не удивительно, что банки — одни из самых активных пользователей данного инструмента. Во-первых, это позволяет экономить капитал и регулировать величину резервов. Как следствие — снижать стоимость финансирования. Наличие у кредитных организаций рейтинга определенной ступени позволяет привлекать бюджетные и аналогичные им средства. Независимые рейтинги также дополняют банковские методики по оценке кредитного и рыночного риска, помогают принимать решения на кредитных комитетах, заседаниях правления и в принципе, как верно было отмечено банковским регулятором, они действительно помогали в 2022 году своевременно сигнализировать об изменениях кредитного качества контрагентов. Новикомбанк за этим внимательно следил и участвовал в обсуждениях, формировал новые профессиональные суждения. Кроме того, мы стараемся информировать своих клиентов о практической пользе наличия актуальных рейтингов для их компаний, тем самым повышая их финансовую грамотность в этом вопросе и устраняя порой встречающиеся опасения, что в новых экономических условиях рейтинги утратили свою актуальность и получать их больше не нужно", — пояснила старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева.

С учетом значительного опыта работы с проектами промышленности Новикомбанк хорошо понимает специфику рейтингования высокотехнологичных компаний. Сегодня предприятия, исполняющие госзаказы и стратегические поручения, не только не раскрывают третьим лицам, в том числе рейтинговым агентствам, чувствительную для себя информацию, но и порой отказываются от рейтингов, поскольку в текущих условиях не видят для себя перспектив их использования и тем самым, по их мнению, сокращают свои издержки. "Одна из задач, которую мы ставим перед собой — это повышение информированности наших клиентов о преимуществах рейтингов не только в качестве банковских заемщиков, но и в роли эмитентов на российском финансовом рынке в целях его развития", — подчеркнула топ-менеджер Новикомбанка.

В своем выступлении спикер Новикомбанка также отметила значительный вклад Центробанка России в регулирование рейтинговой отрасли и выдвинула ряд инициатив по совершенствованию данного направления, нацеленных на унификацию подходов и методик рейтинговых агентств при рейтинговании субъектов экономической деятельности.

В частности, Новикомбанк предлагает следовать примеру регулятора и учитывать во всех законодательных актах и нормативных документах, регламентах институтов развития рейтинги, присвоенные любым из аккредитованных Банком России рейтинговых агентств. Для реализации подхода, стимулирующего регулирование и снижение расходов при реализации проектов таксономии технологического суверенитета и структурной трансформации, предлагается пересмотреть требование по наличию двух рейтингов у заемщика в целях применения наиболее существенных регуляторных послаблений. Банк также предложил унифицировать подходы и методики рейтинговых агентств при оценке банков со схожими бизнес-моделями и одинаковым целевым сегментом.

По мнению Новикомбанка, наличие рейтинга позволяет реализовывать ответственным кредитным организациям, специализирующимся на финансировании промышленности, собственные программы, снижать стоимость зеленых, социальных кредитов, облигаций, а после принятия изменений в 199-ю Инструкцию Банка России — снижать стоимость проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Все это — необходимый базис для достижения целевых ориентиров, стоящих перед страной на ее новом этапе экономического развития.