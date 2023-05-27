Дмитрий Азаров поздравил самарских журналистов в Струковском саду

В субботу, 27 мая, в Струковском саду в Самаре проходит традиционный фестиваль прессы. Свои площадки ежегодно представляют более четырех десятков СМИ: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и сетевые издания, школьные и студенческие средства массовой информации и медиацентры. В числе посетителей фестиваля не только жители, но и гости города. В этот раз гостями фестиваля прессы стали также участники медифорума "Власть. Медиа. Доверие", который проходит в Самаре в течение двух дней и 27 мая завершает свою работу.

Губернатор Дмитрий Азаров побывал на фестивальных площадках и пообщался с жителями, пришедшими в Струковский сад. Приветствуя гостей и участников, глава региона отметил, что ежегодно фестиваль посвящен важной, актуальной теме. В этом году главная тема фестиваля — "Мы вместе!", символизирующая единство журналистов, операторов, фотографов, работников всех жанров современных медиа в информационной деятельности, что особенно важно в настоящее время в период проведения специальной военной операции и жесткой информационной борьбы.

"Тема, действительно, всеобъемлющая. Мы здесь все вместе: и взрослые, и дети, и ветераны, и профессионалы, и начинающие специалисты — все объединены одной целью, чтобы наша страна становилась сильнее, процветала, чтобы победа пришла как можно быстрее. Уверен, что каждый из нас может внести свою лепту в защиту интересов нашей родины, всего, что для нас дороги и свято, и приближение дня победы", — отметил Дмитрий Азаров.

Он поблагодарил организаторов — Самарское областное отделение Союза журналистов России и участников — средства массовой информации, которые в непростых условиях противостоят информационной агрессии.

"Средства массовой информации сегодня тоже на передовой: противостоят потокам лжи, ненависти, клеветы, которая льется в отношении нашей страны из-за рубежа. В отношении нашей страны совершенно точно развязана информационная война, и СМИ в этой войне защищают нашу родную землю, наши традиции, историю. И я знаю, что в абсолютном большинстве журналистское сообщество — это настоящие патриоты нашей страны.Они переживают за то, что происходит в зоне СВО, и помогают, как могут, нашим бойцам. Они переживают за то, что происходит здесь, на нашей земле, видят что не так, выявляют проблемные вопросы и, конечно же, прилагают все усилия для того, чтобы жить становилось лучше. Хочу за такую конструктивную совместную работу средства массовой информации искренне поблагодарить", — обратился губернатор.

В 2023 г. самарский фестиваль журналистики отмечает свое 28-летие и проходит в год 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов России, а также в Год педагога и наставника, утвержденного указом президента РФ Владимира Путина. Эти темы также нашли отражение в программе мероприятия.

"Здесь прошли мастер-классы, мастера провели встречи с теми, кто делает первые шаги в профессии и кто только мечтает об этом. И конечно, неслучайно, выбирая дату проведения всероссийского форума прессы, мы выбрали именно эти дни. К нам приехали гости из разных регионов, ведущие эксперты, которые поделились своим мастерством, высказали свои идеи о том, как сегодня пресса должна реагировать на происходящие события, и порассуждали вместе с нами о том, как укрепить доверие между обществом, властью и СМИ", — рассказал глава региона. По мнению Дмитрия Азарова, СМИ — ведущее связующее звено в совместной работе по укреплению доверия, без которого невозможна консолидация общества. "Я рад, что те вопросы, которые мы обсудили, уже претворяются в жизнь, это точно пошло на пользу нашему региону", — отметил он.

Председатель областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова поблагодарила губернатора за многолетнее партнерство с организацией. Завершился фестиваль по сложившейся традиции награждением СМИ, представивших лучшую фестивальную площадку. В этом году победителями стали девять коллективов: телеканал "Тольятти 24", объединенная площадка газеты "Право", программы "Самарская полиция. Закон и порядок", Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, еженедельник "Аргументы и факты в Самаре", телеканал "Самара-ГИС", издание Общественного совета при УФСИН по Самарской области "Тюрьма и воля", Самарский филиал медиагруппы "Комсомольская правда", ГАУ СО "Самарское областное вещательное агентство", Государственная телерадиовещательная компания "Самара", объединенная площадка Ассоциации районных изданий.