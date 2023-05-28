Итоги недели: взаимное доверие и поддержка — в медиасфере, "за ленточкой", среди земляков

Доверие — слово недели. Им связаны все ключевые события прошедших семи дней.

О доверии людей и СМИ к власти говорили на трехдневном медиафоруме. Он собрал в Самаре федеральных экспертов, журналистов из 12 регионов страны. Центральная тема обсуждения — как и с помощью каких современных инструментов и платформ поддерживать взаимопонимание между властью и обществом. Эксперты констатировали: Самарская область — регион, где диалог с жителями налажен и помогает эффективно решать возникающие проблемы. Дмитрий Азаров, который активно участвовал в дискуссии, при этом подчеркнул: формирование доверия между властью и обществом — задача перманентная. Ее невозможно "решить раз и навсегда и на этом успокоиться".

Подтверждение этих слов — конкретные дела. На минувшей неделе глава региона в очередной раз побывал в зоне проведения специальной военной операции. Он передал всем воинским подразделениям, где несут службу бойцы из Самарской области, 32 единицы спецтехники и легковых автомобилей, дополнительные спецсредства, снаряжение и амуницию. О том, что такая техника необходима, Дмитрию Азарову рассказали бойцы во время его предшествующей поездки "за ленточку". Губернатор тогда пообещал помочь — слово сдержал. Важно, что снабжать наши войска помогают промышленные предприятия. В ближайшее время в воинские подразделения отправят следующую партию техники — в совокупности это будет 78 машин.

Глава региона также проверил, как самарские специалисты продолжают восстанавливать инфраструктуру и экономику в братском Снежном.

Доверяет региону и бизнес — большой и малый. Во вторник в Самаре открылся новый, крупнейший в России сервисный центр ВТБ. В нем уже работают 800 сотрудников, до конца года рабочие места получат еще 500 человек. На открытии центра губернатор сообщил: с руководством банка обсуждается целый ряд проектов, в том числе по льготным программам ипотечного кредитования. Развивается и проект "Карта жителя Самарской области" — до конца года банк планирует нарастить их число до 150 тысяч.

Идеи и инструменты для малого и среднего бизнеса предлагает стартовавший в среду форум "Мой бизнес 63". Центральная тема — развитие Самарской области как точки роста инновационно-технологического предпринимательства.

Доверие — это результат диалога. На этой неделе три часа Дмитрий Азаров советовался с лидерами общественного мнения из различных отраслей и направлений. Обсудили будущее развитие региона, проблемные вопросы, зафиксировали и уже достигнутые результаты совместной работы. "Совместной" — слово ключевое. Губернатор убежден: все, чего достигла область в последние годы — общий результат жителей региона. Все конструктивные предложения встречи отразятся в главном программном документе региона — Послании губернатора Самарской области.

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