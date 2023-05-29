Одиннадцатиклассники Самарской области сдают выпускные экзамены

В понедельник, 29 мая, выпускники Самарской области сдали один из основных экзаменов - русский язык. Его написали более 12 тысяч человек.

Аттестация по русскому языку длилась 3 часа 55 минут. Минимальный балл по этому предмету для получения аттестата составляет 24 балла.

Свои знания школьники региона проверили в 80 пунктах сдачи ЕГЭ. Здесь созданы все необходимые условия для того, чтобы каждый чувствовал себя комфортно.

В период сдачи экзаменов безопасности уделяется особое внимание. Порядок на пунктах и на прилегающих к ним территориях обеспечивают сотрудники органов внутренних дел. Мониторинг хода ЕГЭ проводят аккредитованные общественные наблюдатели. Для оказания медицинской помощи организована работа медицинских кабинетов. Во всех аудиториях ведется видеонаблюдение онлайн или офлайн.

Организацию проведения экзаменов контролирует губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В конце марта этот вопрос рассматривался в ходе областного родительского собрания, где был дан ряд рекомендаций, как помочь выпускникам подготовиться к непростому периоду сдачи экзаменов.

"Признаюсь, мне до сих пор иногда снится мой школьный экзамен. О чем это говорит? О том, что для каждого человека это серьезное испытание и сильные переживания. Поэтому сегодня с родителями поговорили, чтобы этот родительский контроль по подготовке к экзамену, может быть, немножечко сдерживали. Главное сейчас - любовь, забота, поддержка, - подчеркнул глава региона. - Детки у нас замечательные, уровень образования в Самарской области - подтвержденного качества. Все получится, все сдадут. Надо поддержать наших выпускников, и все экзаменационные испытания они пройдут достойно".

Процесс организации сдачи экзаменов в школе №63 проконтролировал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

"Каждая аудитория оснащена принтерами, ребята получают контрольно-измерительный материал непосредственно в самой аудитории. В этом году у нас есть и новшество - после написания работ мы сканируем все ответы ребят в той же аудитории. То есть работы сразу, напрямую, попадают в федеральный центр тестирования. Сделано это для того, чтобы быстрее приступить к обработке результатов", - отметил министр.

Общаясь с выпускниками, Виктор Акопьян пожелал им спокойствия и выдержки, удачи и, конечно, высоких итоговых баллов.

Выпускник Никита Любимов рассказал, что слегка волнуется, хотя и готовился к этому экзамену долго и тщательно: "Настрой боевой, но мандраж присутствует. Все-таки у меня это первый экзамен, поэтому волнение есть. Мы все-таки пришли к этому дню, я очень рад, что напишу уже, и минус один экзамен будет".

С результатами работ по русскому языку участники экзаменационной кампании могут ознакомиться не позднее 16 июня на специальном сервисе по ссылке.

Итоговая аттестация в 11-х классах стартовала 26 мая - выпускники сдали географию, литературу и химию. Следующим обязательным предметом, который выпускникам предстоит сдать, будет математика. Экзаменационная кампания завершится 1 июля.