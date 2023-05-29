В Самарской области профессиональный праздник отметили работники химической отрасли

По традиции, в последнее воскресенье мая свой профессиональный праздник отметили сотрудники химической отрасли.

Череда праздничных мероприятий началась 25 мая с тольяттинского Дома культуры имени Абрамова. Именно там собрались коллективы предприятий из Отрадного, Чапаевска, Новокуйбышевска, Тольятти и Самары.

От лица губернатора Самарской области работников и ветеранов отрасли поздравила зампредседателя правительства Самарской области Наталья Катина.

"Химическая промышленность - одна из ключевых в региональной экономике. Несмотря на трудности "ковидных" лет и последствия зарубежных санкций, она сохранила коллективы и социальные обязательства перед ними, обеспечивает создание новых рабочих мест, наращивает производство, уверенно продолжает реализацию инвестиционных программ. В непростых экономических условиях химические компании губернии не прекращают строить новые и модернизировать действующие производства, внедряя современные ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии", - передала поздравление химикам от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Наталья Катина, вручив заслуженные награды работникам отрасли.

Так, за вклад в развитие отрасли почетного звания "Заслуженный работник химической промышленности" удостоен мастер отделения цеха производства капролактама завода "Куйбышевазот" Александр Коростелев. Он рассказал, что полученная награда - это не только оценка его труда, но и подарок к 50-летнему юбилею.

"В том, что свяжу свою жизнь с химией, был уверен еще в юности. И вот уже 25 лет отвечаю за ведение технологических процессов на "Куйбышевазоте". Об этом я ни минуточки не пожалел. Мне работа моя нравится. Работаю с душой сам и учу молодежь этому", - рассказал Александр Коростелев.

Химическая промышленность - одна из ключевых отраслей экономики губернии. Это 200 уникальных производств, на которых трудится более 20 тыс. человек. Вклад предприятий химпрома в доходную часть бюджета колоссальный. Около 22,6 млрд руб. перечислила отрасль в виде налогов в бюджеты всех уровней, и еще 4,6 млрд составили отчисления во внебюджетные фонды.

"За счет налогов химический предприятий сегодня проводится большое количество культурных, спортивных мероприятий, экологических и благотворительных акций, оказывается помощь СВО и социальная поддержка огромному количеству людей. За каждым рублем выручки, за каждым рублем заработной платы стоит труд огромного числа людей: слесарей, аппаратчиков, операторов технологических установок, инженеров, экономистов - всех, кто формирует многотысячный коллектив химической промышленности региона", - отметил министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин, поздравляя коллективы химических предприятий.

К слову, праздничные мероприятия в конце минувшей недели состоялись на многих химических предприятиях региона. Министр лично посетил "Тольяттиазот", "Куйбышевазот", вручил работникам отрасли заслуженные награды. Также представители министерства посетили поздравили коллективы заводов "Промсинтез", "Тольяттикаучук".