Методики бережливого производства помогают улучшить работу компании

Повышение производительности труда на предприятиях в условиях импортозамещения - актуальная задача. Решить ее можно, используя методики бережливого производства, которые эффективно оптимизируют процессы.
Развитию многих предприятий мешают отсутствие гибкости процессов производства, медленная адаптация к меняющемуся рынку, большое количество непроизводительных затрат. Практика показывает, что там, где отказались от стереотипов в организации производства и стали внедрять инструменты бережливого производства, получили весомые результаты.
Среди компаний Самарской области, успешно освоивших бережливое производство, - предприятия тяжелой и обрабатывающей промышленности, сферы услуг, сельскохозяйственные. Экспертная поддержка специалистов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) помогла им существенно повысить производительность труда.
Так, более 500 человек прошли обучение в РЦК базовым инструментам бережливого производства на "Фабрике офисных процессов". Программа тренинга направлена на повышение продуктивности и эффективности работы.
"Фабриканты" учатся определять свои приоритеты, планировать рабочее время, правильно делегировать задачи, использовать инструменты эффективной работы в команде, а также контролировать выполнение задач.
На тренинге сотрудники компаний развивают навыки применения инструментов бережливого производства, обмениваются опытом, лучше понимают специфику работы в офисной среде, находят новые идеи и решения, расширяют профессиональный кругозор.
"Оптимизируя процесс производства, нельзя не оптимизировать смежные процессы, если хочешь получить отличный результат. Поэтому мы разработали "Фабрику офисных процессов", где специалисты получают не только теоретические знания, но и практический опыт. Происходит знакомство с реальными примерами внедрения бережливого производства в компаниях. На "Фабрике" участники осознают, насколько в целом улучшаются процессы в офисе при использовании автоматизации", - рассказывает руководитель РЦК Константин Серов.
Отзывы участников о "Фабрике офисных процессов", а также материалы по бережливому производству смотрите в соцсетях РЦК
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Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации