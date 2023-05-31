Методики бережливого производства помогают улучшить работу компании

Повышение производительности труда на предприятиях в условиях импортозамещения - актуальная задача. Решить ее можно, используя методики бережливого производства, которые эффективно оптимизируют процессы.

Развитию многих предприятий мешают отсутствие гибкости процессов производства, медленная адаптация к меняющемуся рынку, большое количество непроизводительных затрат. Практика показывает, что там, где отказались от стереотипов в организации производства и стали внедрять инструменты бережливого производства, получили весомые результаты.

Среди компаний Самарской области, успешно освоивших бережливое производство, - предприятия тяжелой и обрабатывающей промышленности, сферы услуг, сельскохозяйственные. Экспертная поддержка специалистов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) помогла им существенно повысить производительность труда.

Так, более 500 человек прошли обучение в РЦК базовым инструментам бережливого производства на "Фабрике офисных процессов". Программа тренинга направлена на повышение продуктивности и эффективности работы.

"Фабриканты" учатся определять свои приоритеты, планировать рабочее время, правильно делегировать задачи, использовать инструменты эффективной работы в команде, а также контролировать выполнение задач.

На тренинге сотрудники компаний развивают навыки применения инструментов бережливого производства, обмениваются опытом, лучше понимают специфику работы в офисной среде, находят новые идеи и решения, расширяют профессиональный кругозор.

"Оптимизируя процесс производства, нельзя не оптимизировать смежные процессы, если хочешь получить отличный результат. Поэтому мы разработали "Фабрику офисных процессов", где специалисты получают не только теоретические знания, но и практический опыт. Происходит знакомство с реальными примерами внедрения бережливого производства в компаниях. На "Фабрике" участники осознают, насколько в целом улучшаются процессы в офисе при использовании автоматизации", - рассказывает руководитель РЦК Константин Серов.

Отзывы участников о "Фабрике офисных процессов", а также материалы по бережливому производству смотрите в соцсетях РЦК

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