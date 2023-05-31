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Кино на каникулах: видеосервис Wink представляет премьеры июня

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Долгожданное лето — это время ярких эмоций, запоминающихся приключений, теплых встреч и беззаботных прогулок. Подборка июньских премьер в Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома") станет источником вдохновения для тех, кто хочет начать его с правильным настроением. В киноплейлисте зрителей ждут добрые семейные мультфильмы, стильная историческая драма, криминальный боевик, психологический триллер и настоящая комедия из жизни.

Отечественная картина "Юра-дворник" (12+) основана на реальных событиях. Оставшись без работы в столице, фотограф Роман (Денис Власенко) возвращается в родную Уфу и встречает там дворника Юру (Антон Кузнецов), который из-за мошенников оказался в долгах. Рома решает помочь ему: снимает стильную фотосессию и с помощью монтажа ставит фото на обложку глянцевого журнала. Юра становится знаменитостью, отдает все долги и участвует в шоу на ТВ, а Рома превращается в звездного продюсера. Но останутся ли герои сами собой, примерив новые роли? Увидеть эту драмеди в видеосервисе можно с 9 июня.

Комедия "Беспринципные в деревне" (16+) расскажет, как отметить юбилей по-генеральски. Казалось бы, вот он, беспроигрышный формат: поехать в деревню и предаться всем традиционным развлечениям — от бани до рыбалки. Но избалованные столичной жизнью гламурные москвичи не готовы принять такой вызов, ругаются не только между собой, но еще и с местными жителями. Деревенский праздник в одном шаге от войны миров. Увидеть это своими глазами уже можно в Wink.

Для семейного просмотра Wink приготовил целый фейерверк сюжетов, среди которых три мультпремьеры. Героиня российского мультфильма "Яга и книга заклинаний" (6+) — вовсе не сварливая старуха-колдунья, а милая рыжеволосая девушка. Яга живет в избушке где-то на болотах Тридевятого царства и мечтает из начинающей колдуньи вырасти в настоящую волшебницу. Для этого ей нужно вернуть себе книгу заклинаний, похищенную много лет назад злобной конкуренткой Белладонной. Посмотреть эту магическую историю можно с 8 июня.

"Рок Дог 3: Битва за бит" (6+) — это третья и заключительная часть китайско-американской мультипликационной франшизы про собаку-рокера. Все сходят с ума от нового музыкального шоу "Битва за бит" (что-то вроде "Голоса" для зверей), кроме мастифа Боуди. Но неожиданно ему приходится заменить одного из членов жюри, легендарного рокера Белого Кота Ангуса, и стать наставником начинающей рок-группы. Броуди зовет на помощь старых друзей и вместе они добавляют шоу еще больше огня и задора. Мультфильм уже доступен для просмотра.

В центре семейного французского мультфильма "Эрнест и Селестина: новые приключения" (6+) — еще одна звериная история. Эрнест — медведь, а Селестина — мышка, а связывает их не только большая дружба, но и горячая любовь к музыке. Героев придумала бельгийская художница Габриэль Венсан еще в 1981 году, и с тех пор они пережили много приключений. Теперь им предстоит отправиться в родной город Эрнеста, чтобы вернуть его жителям волшебство музыки, ведь по какой-то причине она там уже много лет запрещена. Удастся ли это друзьям, зрители узнают 16 июня.

Действие фильма "Детство Чика" (12+) происходит на рубеже 1940–1950-х годов в солнечной Абхазии. Картина снята по мотивам цикла повестей Фазиля Искандера. Подросток Чик — обычный советский школьник, чья жизнь наполнена шалостями и озорством. Неожиданный арест отца меняет детское сознание, обостряя новые чувства и переживания. Но жизнелюбивый характер помогает Чику справиться с этим непростым опытом. В Wink фильм доступен с 1 июня.

Остросюжетные киноновинки соберут у экрана взрослую часть семьи. Начать можно с российско-ливанской драмы "Гнев" (16+). Ее главная героиня, молодая ливанка Ида (Джулия Кассар) живет в деревне. Во время войны погибает ее брат, а мать, не справившись с горем, начинает пить. Девушка бежит в город, где встречает мужчину-француза. Казалось бы, любовь может вылечить все раны. Но очень скоро она превращается не просто в столкновение культур, а в насилие: из одного круга ада Ида переходит в другой. Но спасение есть. В чем оно заключается, зрители узнают 6 июня.

Французский исторический экшн "Банды Парижа" (18+) переносит зрителя в начало ХХ века, когда в каждом большом городе действовала своя банда, и Париж не исключение. "Апаши" — реально существовавшее криминальное сообщество, державшее в страхе весь город. В его сердце проникает отчаянная девушка Билли (Алис Исааз), чтобы отомстить за смерть брата. Билли готова разобраться с каждым бандитом, включая самого главного. Но неожиданно влюбляется в лидера "Апашей". Какое чувство победит — любовь или месть? Фильм доступен в Wink с 29 июня.

Американский фантастический боевик "Миссия ассасина" (18+) — это последний фильм, в котором снялся Брюс Уиллис, объявивший о завершении 43-летней карьеры в 2022 году. Посмотреть его стоит хотя бы ради этого. Уиллис играет, конечно, агента спецслужбы. Его герой Валмора работает в подразделении, которое участвует в экспериментальной военной программе. Там же работал и муж главной героини Алексы (Номзамо Мбата). В результате ранения он впал в кому, а Алекса, пытаясь понять, как это произошло, раскрывает страшный секрет. Какой именно, Wink покажет 4 июня.

Среди июньских премьер есть и любимое зрителями кино с южнокорейскими корнями. Шпионский триллер "Охота" (18+) стал первой режиссерской работой Ли Джон-Джэ из "Игры в кальмара". Фильм возвращает зрителя в 1980-е годы, когда двум разведчиками нужно было найти организаторов покушения на главу государства, совершенного во время визита в Вашингтон. Напарники давно знакомы, но отношения складываются настолько непросто, что они начинают подозревать друг друга. Кто же на самом деле предатель, зрители узнают 15 июня.

Драма "Возвращение в Сеул" (18+), участник программы "Особый взгляд" Каннского фестиваля 2022 года, рассказывает о непростых семейных отношениях и поисках идентичности. Фредерика Бенуа, или Фредди, как зовут ее родные, (Пак Чи Мин) — кореянка, выросшая во Франции в приемной семье. В 25 лет она впервые едет на историческую родину, чтобы найти биологических родителей. В центре усыновления она узнает, что родная мать отказалась от встречи с ней, а отец и его вторая семья оказываются совсем чужими людьми из другого непонятного мира. Фильм уже доступен в Wink.

Кстати, премьеры ждут и поклонников сериалов из линейки Wink Originals. Уже 20 июня стартует показ комедийного экшн-сериала "Ухожу красиво" (18+) c Владимиром Яглычем в главной роли. Метаморфоза нерадивого оперуполномоченного подмосковного ОВД уже покорила кинокритиков на 45-м Московском международном кинофестивале и совсем скоро будет доступна зрителям видеосервиса.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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