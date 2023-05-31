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Здравоохранение Общество

В Самаре начато строительство консультативно-диагностического отделения областной детской больницы

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В новом консультативно-диагностическом корпусе Самарской областной детской больницы им. Н.Н.Ивановой будут сосредоточены возможности для оказания плановой консультативной помощи детям с различными патологиями.

Фото: vk.com/minzdrav_63

"Здесь, на базе нашего учреждения, будет создан единый консультативно-диагностический центр, где будут вести прием врачи-неврологи, онкологи, дерматологи, хирурги, гастроэнтерологи, а также все узкие специалисты, которые работают с прикрепленным населением Октябрьского района. Это позволит сконцентрировать в одном месте все необходимое для проведения плановых медосмотров и диспансеризации, чтобы, придя в отделение, пациент мог в кратчайшие сроки пройти консультации всех специалистов", - отметила главный врач Ольга Галахова.

Возведение началось в апреле в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. Подготовлен фундамент будущего отделения, в ближайшее время начнется монтаж металлического каркаса.

"Благодаря реализации национального проекта и при поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова развиваем систему здравоохранения, в том числе создаем современную инфраструктуру для оказания помощи детям. Построен новый корпус областной детской инфекционной больницы. В центре нашего внимания и областная детская больница имени Н.Н.Ивановой, где сосредоточены ресурсы для оказания детям как амбулаторной, так и высокотехнологичной медицинской помощи", - отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Руководитель ведомства проконтролировал ход возведения модульного здания, где разместится новое консультативно-диагностическое отделение больницы, пообщался в медицинскими работниками, поздравил юных пациентов и их родителей с наступающим праздником.

"Мои дорогие, День защиты детей отмечается 1 июня, но в детской больнице каждый день посвящен борьбе за ваше здоровье. Для этого специалисты прикладывают максимум своих знаний и умений. Я желаю вам здоровья и поскорее вернуться домой, в родные стены. И конечно, летом, отдыхая вместе с родными и сверстниками, не забывайте соблюдать необходимые меры профилактики травматизма", - пожелал Армен Бенян.

Врачи больницы имени Н.Н.Ивановой уделяют особое внимание развитию высокотехнологичных видов медицинской помощи. Ежегодно высокотехнологичная медицинская помощь оказывается более чем 800 детям по девяти направлениям, включая неонатологию, гематологию, онкологию, детскую эндокринологию и другие. Применяются уникальные методики, в том числе по таким направлениям, как неонатальная хирургия, травматология-ортопедия - коррекция врожденных и приобретенных деформаций грудной клетки, - оториноларингология (реконструктивные операции).

Ежегодно специалисты выполняют до 14 операций пациентам с врожденными и приобретенными деформациями грудной клетки - малоинвазивные вмешательства в виде модифицированной операции Насса. Они проводятся совместно с торакальным хирургом и обязательным применением торакоскопического контроля. Это позволяет сократить продолжительность операции на 15-20%, а также снизить риски интраоперационных осложнений.

В числе пациентов, с которыми пообщался министр, - 13-летний подросток. Мальчик родился с редкой патологией. Неделю назад ему выполнили эндоскопическую операцию по коррекции дефекта с помощью установки металлической пластины. Сейчас пациент готовится к выписке.

Также руководитель ведомства ознакомился с ходом ремонта в рентгенодиагностическом отделении. В этом году оно будет оснащено новым оборудованием, которое поступит в учреждение в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

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