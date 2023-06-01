Самарский университет им. Королева начал набор студентов на "Цифровую кафедру"

Самарский университет им. Королева приступил к набору на обучение студентов по образовательным программам "Цифровой кафедры", созданной в рамках совместного федерального проекта Минобрнауки и Минцифры России. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
В рамках первого набора в 2022 году университет начал обучение более 1300 студентов, в 2023 учебном году такая возможность появится уже у 1500 молодых людей. При этом в новом учебном году количество образовательных программ увеличится с 6 до 10.
За один учебный год в дополнение к своей основной квалификации студенты могут получить еще одну — "цифровую", в сфере IT. В зависимости от своей первоначальной подготовки и выбранной программы слушатели научатся программировать, управлять IT-проектами, освоят web-разработку и технологии 3D-моделирования, погрузятся в цифровые технологии аддитивного производства, и в результате получат квалификацию и диплом о профессиональной переподготовке.
"Поступить и учиться могут студенты всех направлений подготовки и специальностей — как гуманитарного, естественно-научного, так и инженерного блока, причем как из нашего университета, так и других вузов. В этом году мы увеличили количество программ с 6 до 10, их продолжительность составляет от 252 до 272 академических часов. Учиться на "Цифровой кафедре" смогут студенты бакалавриата начиная со 2 курса и специалитета начиная с 3 курса. Прием заявлений на обучение ведется до 31 августа, а обучение начнется в сентябре 2023 года, — рассказал Андрей Гаврилов, проректор по учебной работе Самарского университета им. Королева.
Образовательные программы будут предлагаться студентам в зависимости от основного направления подготовки, при этом на обучение можно прийти с "нулевым" порогом знаний по интересующей дополнительной профессии.
По итогам обучения можно получить следующие квалификации:
- руководитель проектов в области информационных технологий;
- аналитик данных;
- web-верстальщик;
- frontend-программист;
- frontend-разработчик;
- специалист по разработке и сопровождению решений на платформе "1С: Предприятие";
- специалист по автоматизированному проектированию технологических процессов;
- программист металлорежущих станков с ЧПУ;
- программист установок аддитивного производства;
- специалист по автоматизированным системам управления машиностроительным предприятием.
К примеру, выпускник с квалификацией "аналитик данных" сможет интерпретировать содержание современных научных исследований в области математики и компьютерных наук, применять языки программирования и программные инструменты для автоматизации процессов в профессиональной деятельности. Также аналитик сможет оценивать сильные и слабые стороны новых технологических решений и обоснованно применять современные аналитические системы и инструменты.
По итогам обучения на web-верстальщика выпускник программы сможет разрабатывать и отлаживать программный код, применять языки программирования и настраиваемые программные инструменты для автоматизации процессов, прорабатывать архитектуру и контролировать разработку web-решений.
Получив квалификацию "frontend-разработчика", студент сможет разрабатывать и отлаживать программный код, участвовать в разработке программного обеспечения, самостоятельно решать бизнес-задачи с помощью языков программирования, создавать репозиторий. По словам разработчиков программ, полученные молодыми людьми навыки могут применяться в любой IT-сфере и способствовать карьерному росту выпускника в отрасли.
Кроме того, в этом году перечень IT-программ расширился блоком программ, касающихся современного аддитивного производства. В результате за время обучения студент сможет получить уникальные навыки, среди которых: поставка на производство изделий, изготовленных при помощи аддитивных технологий, использование в своей работе методов прототипирования, организация работы по согласованию и утверждению полученных макетов с производством и маркетинговым подразделением, а также создание новых продуктов, работа с 3D-принтером, контроль процесса от разработки модели до конечного продукта.
Обучение на "Цифровой кафедре" максимально ориентировано на практику. В создании образовательных программ были задействованы IT-компании. Наряду с преподавателями университета, они будут участвовать в образовательном процессе. Лучшим выпускникам может быть предложено дальнейшее трудоустройство.
Обучение на "Цифровой кафедре" будет проводиться в смешанном режиме — частично онлайн, частично оффлайн (в зависимости от программы обучения). Для студентов Самарского университета им. Королёва и других вузов страны учеба на "Цифровой кафедре" полностью бесплатная. Для получения диплома о профессиональной переподготовке учащиеся должны будут защитить выпускную квалификационную работу, либо сдать выпускной экзамен.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.