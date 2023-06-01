Самарский университет им. Королева начал набор студентов на "Цифровую кафедру"

Самарский университет им. Королева приступил к набору на обучение студентов по образовательным программам "Цифровой кафедры", созданной в рамках совместного федерального проекта Минобрнауки и Минцифры России. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В рамках первого набора в 2022 году университет начал обучение более 1300 студентов, в 2023 учебном году такая возможность появится уже у 1500 молодых людей. При этом в новом учебном году количество образовательных программ увеличится с 6 до 10.

За один учебный год в дополнение к своей основной квалификации студенты могут получить еще одну — "цифровую", в сфере IT. В зависимости от своей первоначальной подготовки и выбранной программы слушатели научатся программировать, управлять IT-проектами, освоят web-разработку и технологии 3D-моделирования, погрузятся в цифровые технологии аддитивного производства, и в результате получат квалификацию и диплом о профессиональной переподготовке.

"Поступить и учиться могут студенты всех направлений подготовки и специальностей — как гуманитарного, естественно-научного, так и инженерного блока, причем как из нашего университета, так и других вузов. В этом году мы увеличили количество программ с 6 до 10, их продолжительность составляет от 252 до 272 академических часов. Учиться на "Цифровой кафедре" смогут студенты бакалавриата начиная со 2 курса и специалитета начиная с 3 курса. Прием заявлений на обучение ведется до 31 августа, а обучение начнется в сентябре 2023 года, — рассказал Андрей Гаврилов, проректор по учебной работе Самарского университета им. Королева.

Образовательные программы будут предлагаться студентам в зависимости от основного направления подготовки, при этом на обучение можно прийти с "нулевым" порогом знаний по интересующей дополнительной профессии.

По итогам обучения можно получить следующие квалификации:

руководитель проектов в области информационных технологий;

аналитик данных;

web-верстальщик;

frontend-программист;

frontend-разработчик;

специалист по разработке и сопровождению решений на платформе "1С: Предприятие";

специалист по автоматизированному проектированию технологических процессов;

программист металлорежущих станков с ЧПУ;

программист установок аддитивного производства;

специалист по автоматизированным системам управления машиностроительным предприятием.

К примеру, выпускник с квалификацией "аналитик данных" сможет интерпретировать содержание современных научных исследований в области математики и компьютерных наук, применять языки программирования и программные инструменты для автоматизации процессов в профессиональной деятельности. Также аналитик сможет оценивать сильные и слабые стороны новых технологических решений и обоснованно применять современные аналитические системы и инструменты.

По итогам обучения на web-верстальщика выпускник программы сможет разрабатывать и отлаживать программный код, применять языки программирования и настраиваемые программные инструменты для автоматизации процессов, прорабатывать архитектуру и контролировать разработку web-решений.

Получив квалификацию "frontend-разработчика", студент сможет разрабатывать и отлаживать программный код, участвовать в разработке программного обеспечения, самостоятельно решать бизнес-задачи с помощью языков программирования, создавать репозиторий. По словам разработчиков программ, полученные молодыми людьми навыки могут применяться в любой IT-сфере и способствовать карьерному росту выпускника в отрасли.

Кроме того, в этом году перечень IT-программ расширился блоком программ, касающихся современного аддитивного производства. В результате за время обучения студент сможет получить уникальные навыки, среди которых: поставка на производство изделий, изготовленных при помощи аддитивных технологий, использование в своей работе методов прототипирования, организация работы по согласованию и утверждению полученных макетов с производством и маркетинговым подразделением, а также создание новых продуктов, работа с 3D-принтером, контроль процесса от разработки модели до конечного продукта.

Обучение на "Цифровой кафедре" максимально ориентировано на практику. В создании образовательных программ были задействованы IT-компании. Наряду с преподавателями университета, они будут участвовать в образовательном процессе. Лучшим выпускникам может быть предложено дальнейшее трудоустройство.

Обучение на "Цифровой кафедре" будет проводиться в смешанном режиме — частично онлайн, частично оффлайн (в зависимости от программы обучения). Для студентов Самарского университета им. Королёва и других вузов страны учеба на "Цифровой кафедре" полностью бесплатная. Для получения диплома о профессиональной переподготовке учащиеся должны будут защитить выпускную квалификационную работу, либо сдать выпускной экзамен.